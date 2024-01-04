Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayicilere büyük teşviklerin müjdesini verip, dengeli büyümenin önemine dikkat çekerek, "Hepinizi ihracatçı yapmak istiyoruz" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri konulu toplantıya katılan Şimşek, OVP'ye sahip çıkarak zorlu küresel koşulları Türkiye için fırsata dönüştürmenin peşinde olduklarını bildirdi. Fiyat istikrarını destekleyerek mali disiplini sürdürdüklerini belirten Şimşek, sürdürülebilir cari açık ve rezervin, programın hedefleri arasında yer aldığını aktardı.Şimşek, enflasyona yönelik olarak ise, "Enflasyon yüksek olduğu için Merkez Bankası'nın uhdesinde olan parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak. Daha sonra enflasyon düşüşündeki başarıyla birlikte Türkiye, küresel normlara uygun gerekli adımları atacak. Bizim patikamız bu" değerlendirmesinde bulundu. Şu anda hem çekirdek hem de manşet enflasyondaki aylık artışların program hedefleriyle uyumlu gittiğine işaret eden Şimşek, "Ocak ayı bir istisna ama trendin esas itibarıyla bozulmasını beklemiyoruz" dedi.Şimşek, bir taraftan yeşil dönüşüm bir taraftan yerli üretimle enerjide dışa bağımlılığı azalttıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirmeye devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü biz sizi destekleyeceğiz. Doğru politikalar beraberinde portföy tercihlerini getirecek. Portföy tercihleri içeride ve dışarda TL lehine olacak. Enflasyon yılın ikinci yarısında yıllık bazda düşecek. Aylık bazda düşüşler başladı."Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir şekilde ortaya koyduğu önceliğin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı: "Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024'te 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz. Yüksek teknoloji yatırımlarına destek vereceğiz. Belirlediğimiz 284 yüksek teknoloji ürün var. Siz onlardan birini üretip talip olun. 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli TL kredi vereceğiz."BAKAN Şimşek, yapısal dönüşüme kaynak ayrılması gerektiğini belirterek, "Ben sizin (MÜSİAD üyeleri) yerinizde olsam Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan bir talepte bulunurdum. Bütün sanayi üslerini limanlara bağlayın. Neyle, demir yoluyla. Bunun için kaynak lazım. Bakanımız da zaten bunu planlıyor, biz de kendisine 70 milyar dolarlık bir alan oluşturacağız. Demir yollarına yatırım önemli. Biz demir yoluyla eğer OSB'lerden malı fabrikaya yükleyebilirsek daha rekabetçi olacağız" diye konuştu.MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisinin 2024'ün de en iyi büyüyen ülkelerinden biri olacağına inandıklarını belirterek, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında orta gelir tuzağını aşacağız" dedi. Asmalı, şöyle konuştu: "Enflasyonla mücadelede en az para politikası kadar maliye politikasının da etkili olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Vergi reformu bu noktada önemini daha da artırıyor. Bilhassa depremin bütçe üzerindeki bozucu etkisi geçtikten sonra; vergi reformu kapsamında, KDV oranlarının düşürülmesi ve sadeleştirilmesi ve ÖTV sisteminin revize edilmesi, Türkiye mali sisteminin ihtiyaç duyduğu büyük reformlardır. Gelir vergisi dilimlerinde değişikliğe gitmek, vergi sistemini daha adil hâle getirmek için gerekli. 5 dilimli vergi sistemimiz özellikle orta gelir grupları için adil olmayan bir gelir dağılımına sebep olmaktadır. Gelir vergisinin daha fazla kademelendirilmesi, altıncı veya yedinci dilimlerin eklenmesi orta sınıfın üzerindeki vergi yükünün daha adil bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır."BAKAN Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel ekonomik görünümü anlattığı bölümde kullandığı "Sıkı para politikasından daha gevşek para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz" cümlesinin yanlış anlaşıldığını veya amacından saptırılarak farklı yöne geçildiğini söyledi. Şimşek, "Kullandığım ifade açık ve net olarak '2024 yılında küresel finansal koşulların daha destekleyici olacağı, küresel para politikası duruşunu' ifade ediyor" dedi.YILLIK enflasyondaki hızlı düşüşlerle birlikte, enflasyon beklentilerinde de hedefe doğru yakınsama görüleceğine inandıklarını ifade eden Şimşek, "Dezenflasyon programı, Türkiye'de makro finansal istikrarı sağlamamızda yardımcı oldu. Yani programla birlikte öngörülebilirlik arttı. Kredi notunda artış bekliyoruz. Görünümde artışlar başladı. Uzun vadeli finansmana erişim başladı. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık" ifadelerini kullandı.