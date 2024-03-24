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Giriş Tarihi: 24.3.2024

Her 100 kilogram tohumun 97’si ülkemizde üretiliyor

Her 100 kilogram tohumun 97’si ülkemizde üretiliyor
Ceyhan ilçesi Küçükburhaniye Mahallesi'nde buğday ekili tarlada süneyle mücadele kapsamında düzenlenen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gün geçtikçe iklim değişikliğinin etkileri bizi daha fazla zararlıya, dönemsel farklılıkların daha çok olduğu ciddi bir mücadeleye sevk ediyor. Ülkemiz bununla başa çıkabilecek kabiliyete ve bilgi birikimine sahip" dedi. Adana'da katıldığı çeşitli programlarda Türkiye'nin tohumculukla alakalı 10 ülkeden biri olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "2022 yılı sonu itibarıyla bizim bitkisel üretim rakamımız 129 milyon tondu. 2023'te bu rakam 137 milyon tona çıkmış durumda. İnşallah bu yıl bu rakamı çok daha ileriye taşıyacağız" dedi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve geliştirdiği ürünleri TİGEM'in uygulayıp çoğaltarak Türkiye'deki üreticilere ulaşmasını sağladığını anlatan Bakan Yumaklı, "Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye'de üretilen, kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkenin topraklarında üretilmektedir. Elbette bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.
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Her 100 kilogram tohumun 97’si ülkemizde üretiliyor
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