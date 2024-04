Her hafta etiket değişimine son

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatı önlemek için gündeme getirdiği "ambalaj üzerine etiket" uygulamasının detaylarına SABAH ulaştı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı görevlendirildi. Uygulamanın hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor.Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor. Ambalajlı ürünler, bu komisyonun belirleyeceği tavsiye fiyatıyla satılacak. Böylece, marketlerin her hafta çeşitli bahanelerle yaptığı etiket değişimi son bulacak. Tekelleşme bitecek, rekabet artacak. Uygulama, stokçuluğu da önleyecek.Edinilen bilgilere göre ambalaja eklenecek tavsiye fiyatı konsensüs ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak. Bu fiyat Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak. Belirlenen fiyat, üretim tarihiyle birlikte ambalaja basılacak. Örneğin bir ürüne 100 TL tavsiye fiyatı belirlendi. O ay üretilen ürünün tüm ambalajlarına tavsiye edilen fiyat 100 TL şeklinde basılacak. Ancak perakendeci isterse bunu 120 TL'den satışa koyabilecek. Tüketici de bu durumda fırsatçıyı kolaylıkla tespit edebilecek. Bu durumu ilgili makamlara şikâyet edebilecek. Bu tavsiye fiyatı, kendi arasında anlaşan marketlerin de tekeline son verecek.Ambalaj üzerine fiyat uygulaması fırsatçılığın da önüne geçecek. Bilindiği üzere birçok market bir ürünü üç ay önce almış olsa dahi döviz, benzin, kira gibi bahanelerle her hafta etiket fiyatını değiştirmeye başlamıştı. Diyelim ki perakendeci 100 paket ürün aldı. Bunun 80'ini sattı. Kalan 20 pakete ilave 100 paket daha aldı. Bu 20 paketin fiyatını da yeni aldığı ürün üzerinden fiyatlandırıyordu. Yeni uygulamayla, eskiden aldığı malın etiketi durduğu için türlü bahanelerle yüksek fiyattan satamayacak.Pandemiyle birlikte perakende sektöründe yaşanan en büyük sorunlardan biri de stokçuluk oldu. Üretilen bir ürün hemen raflara gelmezken stokçuluk yoluyla fiyat yükseltildikten sonra raflara konuyordu. Her ürünün ambalajına tavsiye edilen fiyat eklendiğinde bu ürünün stokta durması üretici ve satıcıya daha büyük zarar verecek. O nedenle ürün bir an önce raflara getirilecek, stokçuluk önlenecek.Neredeyse artık hemen her gün yaşanan fiyat artışı ve raflardaki fiyat etiketi değişimi tüketiciyi de artık bıktırmış, ürün fiyatını takip edemez hale getirmişti. Yeni uygulamayla tüketici de fiyatın ne olduğunu bilecek. Bir önceki ayla bir sonraki ay arasındaki fiyatı kıyaslama fırsatı olacak. Eğer market ya da satıcı tavsiye fiyatına uymuyorsa bunu kolaylıkla görebilecek ve tercihlerini tüketici dostu olan yerlerden yana kullanacak. Fiyat oyunu varsa, Ticaret Bakanlığı'na da şikayette bulunabilecek.Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, 'ambalaj üzerine fiyat etiketi' uygulamasının fırsatçılara geçit vermeyecek çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Bu uygulamanın yasalaşması halinde stokçuluğun da önüne geçileceğini anlatan Güllü, "Geçmiş yıllarda şeker ve yağda stokçuluğu gördük. Şimdi ambalaj üzerine fiyat etiketi uygulaması devreye girerse ürünü saklayamazlar" dedi. Tavsiye fiyatın oluşturulacağını ancak perakendecinin rafına istediği fiyatı koyabileceğini anlatan Güllü, "Fakat rekabet ortamında perakendeci bunu yapmak istemeyecektir. Eğer tavsiye edilen fiyatta bir oynama ya da üzerine farklı bir fiyat yapıştırılırsa bu suç teşkil edecek" diye konuştu.