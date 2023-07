‘Her şey dahil sistemi para kazandırmıyor’

Türkiye'nin turizm gelirini artırmak için öncelikle turizmi geniş bir alana yayarak her şey dahil sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2021 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısı 29.4 milyonken 2022 yılında 44.5 milyona yükseldi. Bununla beraber turistlerin ülkemize getirdiği döviz miktarı da yüzde 53.4 artarak 24 milyar dolardan 46 milyar dolara çıktı. Her mevsim ayrı bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizde turizm gelirlerini sadece yaz aylarına değil; döviz getirisi daha fazla olan sağlık, kültür, gastronomi gibi diğer alanlara da yaymalıyız" dedi.Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı ortalama harcamalarında azalma olduğunu söyleyen Bendevi Palandöken, "Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçilmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız" diye konuştu. TESK Başkanı Palandöken, "2022 yılında 876 bin 521 kişi sağlık turizmi için gelerek ülke ekonomisine 1 milyar 600 milyon dolar döviz getirisi sağladı" ifadelerini kullandı.