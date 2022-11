Her şirket birer marka oldu

Türk ekonomisinin önde gelen firmlarından Erciyes Anadolu Holding, son yıllarda bünyesine geçtiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde adeta altın çağını yaşamaya başladı. Fonun yönetimi devralmasıyla birlikte ciro ve kârlılıkta rekorlar kıran holding, ihracatta da son yıllarda ciddi bir atağa kalkarak dikkatleri üstüne çekti. TMSF bünyesine geçtikten sonra ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen grup, 2016-2022 yılları arasında yüzde 450 oranında büyüdü. FETÖ'den dolayı el konulduğunda holdingin 6 milyar 474 milyon TL olan cirosu eylül sonu itibarıyla 27.5 milyara yaklaştı. Net kârlılığı 2.7 milyara, ihracatı da 400 milyon dolara çıktı. Yeni yönetim holding bünyesindeki şirketleri yeniden yapılandırarak her biri güçlü markalar haline getirildi. Bu sayede holding bünyesinde dört Boydak çıkarılarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.Erciyes Anadolu Holding'in cirosunun üçte biri grubun amiralliğini yapan mobilya sektöründen geliyor. Fon yönetimi devraldıktan sonra her markanın kendi adını taşıyan şirket bünyesinde üretim hattına sahip olması sağlandı. Bugün İstikbal Mobilya'nın 420 bin metrekare üretim alanı var. Yurtiçinde 682, yurtdışında ise 170 mağazaya sahip. 60'a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Bellona'nın 350 bin metrekare üretim alanı var. Türkiye'de 637, yurtdışında 61 mağazaya sahip. 50 ülkeye ihracat yapıyor. Mondihome ise 102 bin 400 metrekare üretim alanına sahip. 374 mağazayla hizmet veriyor. Ev tekstili için Doqu Home'u kuran holding tekstil sektöründe Gümüşsuyu, Boyteks, Weavers ve Vellteks markalarıyla döşemelik kumaş, yatak kumaşı ve halı ürettiyor. Boyteks bünyesinde yürütülen işler Weavers Tekstil, Elda Halı ve Velteks Kumaş adıyla yeni şirketlere bölündü. Elda ise Gümüşsuyu markasıyla üretim yapıyor.Holdingin önde gelen şirketlerinden HES Kablo da 80 ülkeye ihracat yaparak, kablo üretiminde dünya çapında bilinir bir şirket oldu. Form Sünger de holdingin kimya sektöründeki firmalarından biri. Boyçelik, Serko ve Erciyes Çelik Halat ile demir-çelik sektöründe de faaliyet gösteriyor. Sektörünün en büyüğü konumundaki HES Kablo, hem kablo hem bakır tesisi anlamında iki büyük üretim tesisini bir arada bulunduran bir şirket. Boyçelik yine sektöründe Türkiye'nin en büyüğü olarak, boru profil üreterek ekonomiye katkıda bulunuyor. Erciyes Çelik Halat aynı şekilde her cins çelik halat ve tel üreten bir firma. Serko ağırlıklı olarak ihracata çalışan tesis. Bu tesislerde yaklaşık 2 .300 kişi çalışıyor, eylül itibarıyla 9 milyar ciro yapıyor. Üretim faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin önemli bir bölümü özel nitelikli, Kayseri ve Türkiye'de üretimi zor olan ürünler. Holdingin 6 şirketi se İSO 500'de yer alıyor.Erciyes Anadolu Holding, yeni yatırım alanı olarak elektrikli araç şarj ünitesi ve istasyonlarını seçmiş durumda. Bu amaçla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alınmış. Şu ana kadar lisans alan 50 firma bulunuyor. RHG EnerTürk EPDK'nın lisans aldığını açıkladığı ilk 5 firma arasında yer alıyor. Kayseri, İstanbul, Sakarya ve Bursa olmak üzere 4 ilde, 7 farklı ilçede 47 AC ve 5 DC şarj istasyonunun kurulum süreçleri tamamlandı ve bu hafta içinde devreye alınacak. 18 lokasyonda eş zamanlı olarak kurulum ve devreye alma çalışmaları ise sürüyor. Tüm Türkiye'de teknik keşifler yapılıyor, en doğru lokasyonlar belirleniyor. Sistem tamamen aktif hale geldiğinde RFID kart, QR Kod veya mobil uygulama üzerinden şarj işlemini başlatmak mümkün olacak. Ayrıca mobil ve web üzerinden şarj işlemleri ve işlem geçmişi de takip edilcek. Holdingin hedefi RHG EnerTürk şarj istasyonlarını Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinin her köşesinde vatandaşların hizmetine sunmak.2010 yılında RHG EnerTürk adıyla grup enerji yatırımlarına başladı. Halen İstanbul, İzmir/Manisa, Antalya, Van, Giresun, Artvin, Ordu, Tokat, Amasya, Bartın'da hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerji santralleri bulunuyor. Bu alanda çalışan sayısı ise 400'e ulaşmış durumda. 2021'de 707 bin 287 megavatsaat elektrik üreterek önemli bir büyüklüğe ulaşan holdingin, 2022'de hedeflediği üretim miktarı ise 1.2 milyon megavatsaat. Üretimden 2 milyar TL'ye yakın bir ekonomik katkı bekleniyor. Mevcut tesislerin kurulu gücü 534 MWm. Hedeflenen kurulu güç ise 849 MWm. 2021 yılında gerçekleştirilen 36 il ve 74 sahayı kapsayan 1.000 MWe kapasiteli YEKA GES 3 yarışmalarında Gün Güneş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 3 ilde 6 ayrı sahada toplam 105 MWe kapasite hakkı kazandı. Bu yıl haziran ayında gerçekleşen YEKA RES 3 yarışmalarında Betim Enerji Yatırım Üretim A.Ş. 30 MWe kapasite hakkı kazandı. Projelerin izin süreçlerinin 2024 sonuna kadar tamamlanarak 2025'te inşaatlara başlanması hedefleniyor. 5 yıl önce enerji grubuyla ilgili yapılan değerlemede 140-160 milyon dolar olarak çıkan rakam bugün 1 milyar doların üzerinde değere ulaşarak önemli bir eşik aşılmış oldu.Erciyes Anadolu Holding yatırımlara tam gaz devam ediyor. 2017 yılında 252 milyon, 2018'de 167 milyon, 2019'da 335 milyon, 2020'de 863 milyon, 2021'de 2 milyar 914 milyon liralık yatırım yaptı. 2022'de 2 milyar 500 milyon liralık yatırım hedefliyor. Fon, holdingi devraldığı 2016 yılında 6 milyar 563 milyon lira ciro ile başladı. 2021 yılında 20 milyar 851 milyona geldi. 2022 yılı sonu tahmini 36.1 milyar lira. Yani 2016-2022 yılları arasında yüzde 450 büyüme oldu.