Hiç para ödemedik gelir elde ediyoruz

Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma projelerine 2002'den bu yana 153 milyar euroluk yatırım yaptıklarını, bunun sadece yüzde 22'sinin kamu-özel iş birliğiyle yapıldığını, yüzde 78'inin ise kamu bütçesinden sağlandığını bildirdi. Kamuoyunda tartışılan projelerdeki geçiş garantileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Garanti tutturulamadığında devlet burayı takviye ediyor. Ancak garanti geçildiğinde ek gelir sağlanıyor. Devlet projelerin hem yapım hem de işletme maliyetini ödemiyor. Yapım sürecinde hiç para ödemediğimiz projelerden ek gelir elde ediyoruz" dedi.
5 YILDA 10 MİLYAR TL
Karaismailoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli
2.8 milyar dolara mal oldu. 2021'de tünele 498 milyon TL garanti ödemesi yapıldı. Aynı yıl projenin üstlenicisi 519 milyon TL işletme maliyeti ödedi. Tünel açıldığından bu yana 80 milyon araç iki kıtayı geçti. 5 yılda Türkiye
'ye 10 milyar TL katkı sağlandı.
İSTİHDAM SAYISI ARTTI
İstanbul
-İzmir
arasını 3.5 saate indiren otoban ve Osmangazi Köprüsü
bölgenin ekonomisini canlandırdı. Otoyolun yapımından sonra bölgeye 306 tesis açıldı. Yatak kapasitesi 61 bin arttı. Tarım alanı 300 bin dekar artarken, 1 milyondan fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında artış oldu. Otoyol güzergahında 8 yeni OSB kuruldu. İstihdam edilen çalışan sayısı 54 bin kişi arttı.
SENEDE 415 MİLYON EURO FAYDA
Karaismailoğlu, 2 milyar 545 milyon euroluk yatırım olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu
'nun yıllık 415 milyon euroluk doğrudan fayda sağlayacağını belirtti.