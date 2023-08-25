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Giriş Tarihi: 25.8.2023 22:21

HİSAR O+ Sistemi’nde yeni gelişme: Hedefleri ihma etti

HİSAR O+ Sistemi’nden ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze, HİSAR A+ IIR ve HİSAR O+ IIR Arayıcı Başlıklı Füze’de olduğu gibi hedefleri imha ederek başarısını kanıtladı.

İHA
HİSAR O+ Sistemi’nde yeni gelişme: Hedefleri ihma etti

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla başlatılan ve ASELSAN A.Ş. ve ROKETSAN A.Ş. tarafından geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'ne RF Arayıcı Başlıklı Füze kullanımı yeteneği kazandırılmasına yönelik kritik saha testleri başarıyla tamamlandı. SSB ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 2 atışlı test faaliyetinde, yakın menzil ve düşük irtifadaki ve uzak menzil ve yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefler başarılı şekilde imha edildi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, proje teslimatı için yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+, yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti. Kendi bünyesinde katmanlı bir hava ve füze savunma yeteneği kazanan HİSAR O+ Sistemi ile güvenlik güçlerimizin taktik kabiliyetini ve ateş gücünü üst düzeye taşıyor, sınırlarımızı zorluyor, hava savunmada yüksek etkinliğe sahip ürünlerimizi bir bir sahaya çıkarıyoruz. Projede emeği geçen ROKETSAN'ımıza ASELSAN'ımıza ve katkı sağlayan tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum"

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HİSAR O+ Sistemi’nde yeni gelişme: Hedefleri ihma etti
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