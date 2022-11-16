Hisse senedi yatırımcısı 3 milyonu geçti

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sosyal medya platformu Twitter üzerinden yatırımcı sayılarındaki değişime ilişkin bilgilendirmede bulundu. Buna göre, pay senedi yatırımcısı 15 Kasım itibarıyla 3 milyon 48 bin 848 kişiye ulaşırken, son bir ayda 307 bin 452 kişi artarak Nisan 2021'den bu yana en hızlı 30 günlük yükselişini kaydetti. Bu dönemde pay senedi yatırımcı sayısı yüzde 11 arttı.