Hızlı para transferinde limit 5 bin TL’ye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST
) sistemine entegrasyonu tamamlanan TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabileceğini, para transferlerinde 2 bin lira olan FAST işlem tutarı limitinin de 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.
GÜNDE 3.5 MİLYON ÖDEME
Açıklamada, 7 gün 24 saat anlık para transferine olanak sağlayan FAST sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3.5 milyon ödeme gerçekleştirildiği, transferlerin müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlandığı bilgisi verildi. IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresiyle kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi
'ne kayıtlı kullanıcı sayısının 15.5 milyona ulaştığı bildirildi. FAST sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi
tarafından sürdürüldüğü belirtildi.