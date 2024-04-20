Hızlı Trenle Ankara-İzmir arası 3.5 saate inecek

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı şantiyesinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya inecek" dedi. 660 metrelik Bayat-1 Tüneli'nin yarısının tamamlandığını, Afyonkarahisar'ın kuzeyinden ilerleyen 2 bin 208 metre uzunluğundaki V1 viyadüğünde de çalışmaların sürdüğünü anlatan Uraloğlu, "Ankaraİzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yakın zamanda elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi üstyapı işlerine de başlayacağız. Hattımızın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere toplam 180 kilometrelik kesimindeki altyapı işlerinin yüzde 63'lük fiziksel ilerleme sağladık" diye konuştu.Projenin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, 508 kilometre uzunluğundaki projemiz kapsamında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladıklarını söyledi. 40.7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25.5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa edileceğini belirten Uraloğlu, "Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek" ifadelerini kullandı.-İzmir arasındaki seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, "508 kilometre uzunluğu olan projemizde kullanılacak hattın dizayn hızı 250 kilometredir. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak" şeklinde konuştu.Uraloğlu, hızlı trenle Ankara- Afyonkarahisar arası seyahat süresinin 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşeceğini kaydetti. Hat tamamlandığında yılda yaklaşık 90 milyon ton yük taşınacağını da dile getiren Uraloğlu, "İzmir'i Ankara'ya daha da yaklaştırarak, ticaret hacmini büyüteceğiz" dedi.22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, mevcut konvansiyonel demiryolu hattını yenilediklerini hatırlatarak, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı da inşa ettik. Demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6, dünya da 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşların tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresi haline dönüştürdük" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, yüksek hızlı trenler ile hizmete girdiği 2009 yılından bu yana 85 milyon yolcu taşıdığını aktardı.