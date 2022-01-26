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Giriş Tarihi: 26.1.2022 08:58

İçişleri Bakanlığı 22 personel alımı yapacak! İşte şartlar...

İçişleri Bakanlığı 22 personel alımı yapacak! İşte şartlar...

İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulanacak.

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabilecek.

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İçişleri Bakanlığı 22 personel alımı yapacak! İşte şartlar...
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