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Giriş Tarihi: 5.4.2024 12:12 Son Güncelleme: 5.4.2024 13:53

İdefix 2024 sonuna kadar 20 kat büyüyecek

İdefix 2024 sonuna kadar 20 kat büyüyecek

1996'da kurulan Türkiye'nin ilk e-ticaret markalarından idefix, hızlı bir dönüşüm sürecinde. Kitapla başlayan idefix'in hikayesi Türkiye'nin en iddialı e-ticaret platformlarından biri olmaya doğru ilerliyor. Sekiz aylık bir süreçte ürün yelpazesi yaklaşık 200 bin kitaptan, farklı sektörlerden 3 milyon ürüne kadar çıkmış durumda. idefix artık oyuncaktan, anne bebek ve elektronik ürünlerine; market ürünlerinden, mobilya ve ev gereçlerine kadar müşterilerinin ihtiyaç duyacağı birçok alanda seçenekler ve avantajlar sunuyor... Çok hızlı büyüyen markanın 2022-2024 arasındaki büyüme hedefi de tam 20 kat.

"İdefix 2024 sonuna kadar 20 kat büyüyecek.."

idefix Pazaryeri ve E-Ticaret Genel Müdürü Önder Oğuzhan, şirketin bugününü ve gelecek hedeflerini anlatıyor.

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İdefix 2024 sonuna kadar 20 kat büyüyecek
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