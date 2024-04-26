idefix Pazaryeri ve E-Ticaret Genel Müdürü Oğuzhan: idefix 2024 sonuna kadar 20 kat büyüyecek

2023 yılını %100'lük büyüme, 1.6 trilyon TL ciro ve 5.3 milyar adet siparişle kapatan e-ticaret sektörü dünyada büyümeye devam ediyor. 2022 yılından bu yana ürün gamını geliştirerek sektörün büyük oyuncularından biri haline gelen idefix ve e-ticaret sektörü hakkında detaylı açıklamalar yapan Önder Oğuzhan, Dünya'da e-ticaret markalarının yeni doğduğu 90'lı yıllarda idefix'in vizyoner bir bakış açısıyla Türkiye'nin ilk e-ticaret platformlarından biri olarak kurulduğunu ve o dönemde sadece kitap dağıtımında ve satışında değil aynı zamanda e-kitap gibi teknolojilerin Türkiye'ye getirilmesinde ve uygulanmasında da öncülük ettiğini belirtti.

"Bir pazaryeri olarak idefix hızla büyüyor…"

Son iki yıldır büyük idefix'in dönüşümünü tamamlamak üzere çalıştıklarını ifade eden Oğuzhan, "2022 yılından beri yaşadığımız dönüşüm ile kitap sektöründeki önderliğimizi farklı sektörlere de taşıyarak, ürün gamımızı genişletmek için projelerimize devam ediyoruz. 1 senelik bir geliştirme sürecinden sonra geçen sene Haziran ayında idefix'i yeni platformuna taşıdık. Bu dönüşümde ürün yelpazemiz yaklaşık 200.000 kadar kitap ürünü olan bir marka iken bugün kitap harici olarak 3 milyona yaklaşan bir ürün gamımız var. Kitaptan yola çıkarak, kırtasiye, oyuncak, anne-bebek, elektronik, spor-outdoor hatta süpermarket ürünlerine doğru ilerliyoruz. Birçok kategoriyi bu sene içinde açmaya devam edeceğiz. Bizim bu dönüşümdeki en önemli etkimiz, sağlayabildiğimiz ürün yelpazesinin üzerine koyabilecek satıcılarla çalışmak, onların da ürünlerini aslında bizim platformumuzda satabilmelerini sağlamaktı. 8 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 3.000'e yaklaşan satıcıya ulaştık. Ve 2022'den 2024 sonuna kadarki dönemde de 20 kata kadar büyüyecek bütçe-ciro hedefimiz bulunuyor. Hızlı büyümemizi devam ettirmek istiyoruz. Çıkış noktamız müşteri diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"İçinde bulunduğumuz ekosistem ve yarısından fazlası kadın olan çalışanlarımızla idefix olarak çok kendimizi çok şanslı hissediyorum."

E-ticaretin sadece bir teknoloji platformundan oluşmadığını, çevresinde pek çok ekosistemi de barındırdığını ifade eden Oğuzhan, "E-ticaret aslında sadece bir teknoloji platformundan oluşmuyor. Bunun bir kısmı teknoloji, deneyim ve ürünlerin elektronik bir ortamda müşteriye ulaştırılması ama daha sonrasında önemli bir operasyona ihtiyacımız bulunuyor. Bunun da ötesinde çok güçlü bir pazarlama- iletişim gücüne ihtiyacımız var. Bu noktada idefix'i çok şanslı buluyoruz. Çünkü büyük bir medya grubumuz var, bir kargo şirketimiz ve yanında yılların oturmuş operasyonu var. Bunların da ötesinde bir mağazacılık tecrübemiz var. Organizasyonumuzu grubun içinde çok hızlı büyüyecek şekilde planladık. Bir teknoloji firması olarak bu yapılanma içinde gördüğümüz güzel olan taraf ise üst yönetimimizin yarısı, tüm çalışanlarımızınsa %50'sinin kadınlardan oluşması. Onların vizyoner bakış açısının kuruma çok büyük artılar getireceğine inanıyorum. Bir başka rekabetçi özelliğimiz de grubumuzun teknolojik ve dijital pazarlama güçlerinden faydalanarak geliştirmelerimizi tamamen yerli ve iç kaynaklarımızla yapıyor olmamız. Kullandığımız iç kaynakların bu platformu sıfırdan geliştirmesini, ülkemizde ve dünyada rekabetçi olacak bir firma haline getirmesini arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

"e-Ticaret Hem Dünyada Hem de Ülkemizde Büyümeye Devam Edecek…"

Dünya'da e-ticaret sektörünün hızla büyümeye devam edeceğini ifade eden Oğuzhan, "2019-2020'de Türkiye'de e-ticaretin perakendeye oranını konuşurken %5-6'ları telaffuz ediyorduk. Pandemi ile çok hızlı bir şekilde %19-20'lere çıktı. Dünyada bu rakam uzun yıllardır %30'ları geçmiş durumda. Artık %50'lere yaklaşan rakamlardan bahsediyoruz. Aslında e-ticaret yavaş yavaş perakendeye yaklaşan bir konuma gelecek. Mağazacılığın da devam edeceğini düşünüyorum. Bazı ürünlerin görülmesi, dokunulması gerek. Ama e-ticaretin geniş kitlelere çabuk ulaşımı, dağıtım ağının etkinliği, maliyetteki avantajlarıyla açıkçası ben büyümesinin hızla devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

"idefix'te Müşteri Memnuniyeti Kadar Satıcının Memnuniyeti de Çok Önemli…"

idefix tarafından satıcı ve müşterilere sunulan avantajlara değinen Oğuzhan; "Pazaryeri olduktan sonra en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi müşteri deneyimi ve bunu destekleyen teknoloji. Aynı zamanda müşterimize ulaştırabileceğimiz ürünleri sağlayabileceğimiz satıcılar da çok önemli. Dolayısıyla satıcı-müşteri dengesini, deneyim ilişkini çok iyi kurmak gerekiyor. Biz satıcılarımızı birçok açıdan destekliyoruz. Onların bize katılmalarında, ürünlerini yükleyebilmelerinde, sergileyebilmelerinde, teknoloji entegrasyonu safhasında ve ilk satış dönemlerinde kargo tarafında dahi elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu yaklaşımımızla 8 ay gibi bir sürede çok hızlı bir kazanım elde ettik. Amacımız satıcımızı ve müşterimizi mutlu etmek." ifadelerini kullandı.