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Haberler Ekonomi Haberleri IEA Başkanı Birol'dan dünya enerji sektörüne deprem bölgesi için acil yardım çağrısı
Giriş Tarihi: 13.2.2023 16:46

IEA Başkanı Birol'dan dünya enerji sektörüne deprem bölgesi için acil yardım çağrısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel enerji sektörüne deprem bölgesi için yardım çağrısında bulunarak, enerji sektörünün tedarik edebileceği acil ihtiyaçları paylaştı.

AA
IEA Başkanı Birol’dan dünya enerji sektörüne deprem bölgesi için acil yardım çağrısı

IEA Başkanı Fatih Birol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de depremin yarattığı olağanüstü durum daha fazla uluslararası işbirliği gerektiriyor. Küresel enerji sektörünü yardım etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Birol, ilgili kurum ve organizasyonlarla yaptığı görüşmeler sonrasında bölgede, çeşitli boyutlarda dönüştürücü, güneşten elektrik üreten taşınabilir ekipman, kırsal bölgeler için LPG, elektrikli ısıtıcılar, konteyner ve çadır benzeri sığınma sağlayabilecek ekipmana acil olarak ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 10.55 itibarıyla 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

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IEA Başkanı Birol'dan dünya enerji sektörüne deprem bölgesi için acil yardım çağrısı
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