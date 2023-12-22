İFM’ye yoğun talep

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vizyon projesi olan İstanbul Finans Merkezi'nin, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası gibi kamu bankalarının genel müdürlüklerinin taşınması ile faaliyetlerine başladığını ve hali hazırda yaklaşık 8 bin çalışana ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Erdem, "2024 yılında diğer etaplar da tamamlandıktan sonra hem kamu paydaşlarımız hem de özel sektör paydaşlarımız gerek yerli gerek yabancı ilgililerin yer alacağı şekilde İFM tamamıyla hayata geçecektir" dedi.Sürdürülebilirlik kavramının tüm faaliyetlerinin odak noktasını oluşturduğunu vurgulayan Erdem, tasarımından inşasına finansmanından iş geliştirme faaliyetlerine kadar sürdürülebilirlik ilkesine önem verdiklerini kaydetti. Erdem, İFM'de sadece bir finans merkezi inşa etmediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "İFM hem sosyal hayatın hem de akademik hayatın kalbinin atacağı bir yer olacak. Tam dolulukta 70 bin çalışana hizmet edebilecek, günlük 30 ila 50 bin ziyaretçiye hizmet verebilecek bir yapı burası. İFM sadece uluslararası ticaretin değil aynı zamanda sosyal hayatın da merkezi olma iddiasıyla yola çıkmış durumda." 5 yılda yeni bir genişleme alanını arayacak durumda bir taleple karşı karşıya olduklarına işaret eden Erdem, "Kamu paydaşlarımızın yer alacağı yapıları bir tarafa bırakırsak, bu yerleri 1.3 milyon metrekareden çıkarırsak, üçüncü taraflara önerebileceğimiz yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanımız mevcut. Bu alanın yüzde 70'ten fazlasına yönelik bir ön talep topladık. 350 ticari ünite için 700'ün üzerinde talep var" diye konuştu.İFM'nin kanununda şirketlere sunulan teşvikler ve kolaylıkların belirtildiğini hatırlatan Erdem, "İFM'deki teşvikler genel olarak faaliyet esaslı kurgulanmıştır. İFM'nin uluslararası bir ticaret merkezi olması amacıyla aynı zamanda kurumlar vergisinde dıştan dışa ticaret ile alakalı bir avantaj sağlanmıştır. Böylelikle İFM aynı zamanda bir uluslararası ticaret merkezi haline de gelmiş bulunmaktadır" dedi.FİNANSIN Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuşan A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek,"Tüm dünyada bir yandan enflasyon bir yandan resesyon finans sektörünü çok ciddi etkiledi. Sadece finans değil finansa ulaşmaya çalışanlar açısından da zor bir dönem. Türkiye de önemli badireler atlattı, atlatıyor. Bu dönemde fırsatlar da var. Örneğin İstanbul Finans Merkezi çok önemli" dedi. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ise bankacılık sektörünün seçici kredi politikasını takip edeceklerini belirtirken, zirvede 2024 stratejilerini ve önümüzdeki dönemin yol haritalarını alacaklarını dile getirdi.FİNANSIN Geleceği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Halkbank, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Vakıf Yatırım, Ziraat Bankası ve Denizbank üstlendi. Zirvede Colendi, Finans Kurumlar Birliği, İstanbul Finans Merkezi, Koleksiyon Mobilya, Koza Altın, Kuzu Grup, Misyon Yatırım Bankası, Papara, RHG Enertürk Enerji, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Vakıf Katılım co-sponsor, Artemis Halı, Astaş Holding, Damat Tween, DAP Yapı, Doğuş Çay, Kuzey Marmara Otoyolu, Phillip Capital, Rixos Hotels ve Torkam Holding ise destek sponsoru olarak yer aldı.