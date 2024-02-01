İGA 2024’ü yatırım yılı ilan etti: 656 milyon Euro yatırım yapacak

İGA İstanbul Havalimanı, 2024'ü 'yatırım yılı' olarak ilan etti. Şirket, bu yıl 656 milyon 100 bin euro yatırım gerçekleştirecek. 35 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Genel Havacılık Terminali yıl sonunda açılacak. Airport City'de 66.6 milyon euroluk yatırım ile otel inşaatı sürüyor. Kurulacak otel, Hilton Grubu tarafından işletilecek. Toplam 331 milyon euro yatırımla iki yeni pistin inşa edilmesi planlanıyor. Şirket, Eskişehir'de de 146.4 milyon euro yatırımla güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor. İstanbul Havalimanı'nın ihtiyacının tamamının güneş enerjisi ile karşılanması hedefleniyor. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, "2024 yılı İGA için 'Yatırımlar Yılı' olacak" dedi. "Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı" unvanına sahip olduklarına dikkat çeken Bilgen, "Uçuşlara başladığımız 2019'da uçuş sayısı 329 bin 876 iken, geçen yıl bu sayı 505 bin 968 oldu. Yolcu sayısında ise 2 Temmuz 2023 günü 266 bin 184 kişi ile yeni rekorlara imza attık" diye konuştu. Bu yıl yolcu hedeflerinin 85 milyon olduğunu, uçuş sayısını da 532 bine ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Bilgen, yolcu sayılarında yüzde 12.77'lik, uçuşlarda yüzde 12.46'lık bir büyüme hedeflediklerini kaydetti.İGA İstanbul Havalimanı'nda 2019'da 61 havayolu şirketine hizmet verdiklerini, bu sayıyı Cumhuriyet'in 100. yılında 101'e ulaştırmaktan gurur duyduklarını ifade eden Bilgen, yıl sonuna kadar toplam 11 yeni havayoluna daha ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Bilgen, "Bu, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık sektöründe yeni bir liderliğe imza atması anlamına geliyor. İGA İstanbul Havalimanı, hizmet verilen havayolu şirketi sayısı bakımından dünyada ilk 3 arasında bulunuyor" diye konuştu.2024 yılında Avrupa'daki ilk 3'lü paralel pist operasyonunu hayata geçireceklerini söyleyen Bilgen, şöyle devam etti: "Üçlü bağımsız paralel pist operasyonlarıyla Avrupa'da bir ilki başaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en yüksek verim ve kapasiteyle gerçekleşecek operasyonlara imza atmayı hedefliyoruz. Bu yöntemle sahip olduğumuz 120 ATM/s (saatlik hava trafik kapasitesi) kapasitemizin, 148 ATM/s üzerine çıkma potansiyeli var. Kapasitenin hava trafik açısından bu denli artması, ek pist yatırımı yapılmaksızın 200 milyon yolcuya ulaşmasında önemli rol oynayacaktır."2023'te 160.1 milyon euro yatırım yaptıklarını belirten Bilgen, bu yıl da yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini ifade edek, şunları söyledi: "2024 sonunda tamamlamayı planladığımız Genel Havacılık Terminali için bu yıl 35 milyon euro yatırım yapacağız. Yine 2024 sonunda tamamlayacağımız, Eskişehir GES Projesi için ise 146.4 milyon euro yatırım hedefliyoruz. Eskişehir'de İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından 3 milyon metrekare alanda kurulacak olan 199.32 MWe gücündeki lisanssız GES (Güneş Enerji Santrali) ile İGA kendi elektriğinin tamamını yenilebilir enerjiyle karşılayan dünyadaki ilk havalimanı olacak. 2024 yılında toplam 656.5 milyon euro yatırım yapmayı hedefliyoruz."İstanbul Havalimanı'nın dünya kargo taşımacılığı açısından da çok önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Bilgen, şu anda havalimanında aktif olarak görev yapan 14 tarifeli kargo hava yolu şirketi bulunduğunu söyledi. Bilgen, "Havalimanımızda an itibarıyla 5.5 milyon tonluk kapasiteye çıkabilecek bir alt yapıya sahibiz ve toplam kargo alanımız 1.4 milyon metrekare gibi etkileyici bir seviyede. Toplam kargo alanı bakımından Hong Kong'un neredeyse üç katı. Kiralanabilir alan kapasitemiz 340 bin metrekareye ulaştı" ifadelerini kullandı.