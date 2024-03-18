İGA 4. kez ‘Yılın Havalimanı’ seçildi

Dünya havacılık sektörünün prestijli yayınlarından ve havacılık sektörünün tüm ana kategorilerini ödüllendiren tek uluslararası etkinlik olan "Air Transport Awards"ta "Yılın Havalimanı" ödülünün sahibi bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı oldu. Yunanistan'ın Ekali kentinde düzenlenen törende, ödül İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen'e takdim edildi. Bilgen, "Dünyadaki tüm uluslararası havalimanları arasında öne çıkarak bir kez daha bu unvanı elde etmek, havalimanımızın operasyonel mükemmelliği için çaba gösteren tüm ekiplerimizin büyük özverisinin bir kanıtı" dedi.