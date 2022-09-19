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Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:51

İGA çalışanları ‘Skywalkers’ etkinliğinde bir araya geldi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA çalışanları ‘Skywalkers’ etkinliğinde bir araya geldi

Avrupa genelindeki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini koruyan İGA İstanbul Havalimanı çalışanları ‘Merkezinde Değerlisin’ temasıyla düzenlen ‘Skywalkers’ etkinliğinde bir araya geldi. İGA CEO’su Kadri Samsunlu “işimizi  severek yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı'nın her yıl çalışanlarının katılımıyla düzenlediği 'Skywalkers' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Havalimanının otopark alanında bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çalışanlar düzenlenen yarışmalar, atölyeler, sahne performansları ve konserlerle yılın yorgunluğunu attılar.

'Merkezinde Değerlisin' temasıyla düzenlenen etkinlikte dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oynadığı reklam filminin yönetmenliğini yapması ile de bilinen Ümmiye Koçak, hayata hikayesini İGA çalışanları ile paylaşarak onların sorularını cevaplandırdı. Teknoloji Danışman Elif Çetin'in söyleşisi de çalışanları tarafından ilgi ile takip edildi.

SEVEREK İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İki gün boyunca devam edecek etkinlikte çalışanlar ile bir araya gelen İGA CEO'su Kadri Samsunlu "Bugün hava güzel. Arkada terminalimiz var. Bu iki günü sonuna kadar değerlendirip eğlenirsiniz. İGA'lı olmayı hissedersiniz. Geldiğimden beri ilk beş dakikada gördüğüm heyecandan çok mutluyum. Hep aynı şekilde gülerek, azimle ve şirketimizi severek işimizi yapacağız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

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İGA çalışanları ‘Skywalkers’ etkinliğinde bir araya geldi
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