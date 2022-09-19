İGA çalışanları ‘Skywalkers’ etkinliğinde bir araya geldi

SEVEREK İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İki gün boyunca devam edecek etkinlikte çalışanlar ile bir araya gelen İGA CEO'su Kadri Samsunlu "Bugün hava güzel. Arkada terminalimiz var. Bu iki günü sonuna kadar değerlendirip eğlenirsiniz. İGA'lı olmayı hissedersiniz. Geldiğimden beri ilk beş dakikada gördüğüm heyecandan çok mutluyum. Hep aynı şekilde gülerek, azimle ve şirketimizi severek işimizi yapacağız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.