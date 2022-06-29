İGA, global havacılık eğitimleri verecek

İGA İstanbul Havalimanı, ACI ile 'Küresel Eğitim Anlaşması' kapsamında 'Eğitim Merkezi Akreditasyonu' anlaşması imzaladı. Anlaşmayla İGA' nın eğitim yapılanması 'İGA Academy' ACI'nın eğitim programının en yeni ortağı oldu. ACI tarafından belirlenen eğitimleri akredite şekilde verebilecek olan İGA, hem kendi personeline, hem de başvuran diğer ülkelerden kursiyerlere eğitim verebilecek.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından İstanbul'da düzenlenen Küresel Havacılık Uygulama ve Destek Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ve ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar da katıldı.

BİLGİ VE TECRÜBEMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, imza töreninde yaptığı açıklamada İGA İstanbul Havalimanı olarak Türkiye'yi havacılık sektöründe başarılı bir şekilde temsil etmeyi sürdürdüklerini belirterek " Havacılık sektöründeki kurallar son derece önemli ve bu kuralların öğrenilmesi aşamasında eğitim her zaman için büyük bir fark oluşturuyor. Bu yaklaşımla, ACI ile anlaşma imzalayarak uluslararası bir eğitim programını ülkemize kazandırmış olduk. Anlaşma ile birlikte dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olarak, havacılık alanındaki bilgi ve tecrübemizi gelecek nesillere aktarıyor, sektörün gelişimine eğitim yoluyla destek oluyoruz" dedi.

20 YIL İÇİNDE YOLCU SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise Kadri Samsunlu' nun ACI World Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini hatırlatarak, Havalimanlarının yolcularına daha iyi hizmet verebilmesi için perspektifimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 20 yıl içerisinde yolcu sayılarımızı iki katına çıkarmak. Havacılığın çatı kuruluşu olarak, ortak bir zemin oluşturabilmek adına havalimanları, ICAO ve diğer kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalimanları sektörde çalışma sahasının yüzde 60'ını temsil ediyor. Bu nedenle eğitim programlarımız ile sistemin sosyal ekonomik açıdan kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

DÜNYANIN EN İYİ UYGULAMALARINA İMZA ATIYOR

ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar da İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en iyi uygulamalarına imza attığına dikkat çekerek ICAO olarak 'bağlantısallığa' önem verdiklerini söyledi. Havacılık sektörünün COVİD-19 salgınından çok etkilendiğini ve ICAO'nun da paydaşlarına daha çok yaklaşarak pandeminin getirdiği zorlukların nasıl aşılması gerektiği konusunda tartışmalar yürüttüğünü ifade eden Salazar, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik görüşmelerin de devam ettiğini hatırlattı.