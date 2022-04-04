İGA HUB hizmete alındı

İstanbulHavalimanı işletmecisi İGA ve İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile sektörde yenilikçi fikirlerin gelişmesi ve ülke ekonomisine değer oluşturma hedefiyle 'İGA Hub' girişimcilik programı hayata geçirildi. Program kapsamında 'Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği' alanında teknolojik girişimlerin desteklenmesi sağlanarak İstanbul Havalimanı'nda geliştirilen projelerin havacılığa olduğu kadar diğer sektörlere de fayda sağlaması amaçlanıyor. Girişimlere İTÜ ARI Teknokent'in dünyada ilk 5'te yer alan Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'in deneyiminden faydalanarak destek olunacak. Sektör paydaşlarıyla girişimciler arasında bir köprü olmayı hedefleyen İGA Hub'ın bu kapsamda ilk çözüm ortağı ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi oldu.İGA CEO'SU Kadri Samsunlu, 'İGA Hub' programında hedeflerinin, Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanında yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesini ve teknolojik girişimlerin desteklenmesini sağlamak olduğunu beliritti. Samsunlu, "Türk ve dünya sivil havacılığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.