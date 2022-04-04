Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İGA HUB hizmete alındı
Giriş Tarihi: 5.4.2022

İGA HUB hizmete alındı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA HUB hizmete alındı
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile sektörde yenilikçi fikirlerin gelişmesi ve ülke ekonomisine değer oluşturma hedefiyle 'İGA Hub' girişimcilik programı hayata geçirildi. Program kapsamında 'Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği' alanında teknolojik girişimlerin desteklenmesi sağlanarak İstanbul Havalimanı'nda geliştirilen projelerin havacılığa olduğu kadar diğer sektörlere de fayda sağlaması amaçlanıyor. Girişimlere İTÜ ARI Teknokent'in dünyada ilk 5'te yer alan Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'in deneyiminden faydalanarak destek olunacak. Sektör paydaşlarıyla girişimciler arasında bir köprü olmayı hedefleyen İGA Hub'ın bu kapsamda ilk çözüm ortağı ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi oldu.

YARATICI FİKRE DESTEK HEDEFİ
İGA CEO'SU Kadri Samsunlu, 'İGA Hub' programında hedeflerinin, Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanında yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesini ve teknolojik girişimlerin desteklenmesini sağlamak olduğunu beliritti. Samsunlu, "Türk ve dünya sivil havacılığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İGA HUB hizmete alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA