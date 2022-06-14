İGA İstanbul Havalimanı’na 2 uluslararası ödül daha

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından 'Olağanüstü Başarı Ödülü'ne, 2021 yılında 5.8 milyar Euro bedelle gerçekleştirdiği refinansmanla da EMEA Finance'ın 'EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi' ödülüne layık görüldü.

5,8 MİLYAR EURO'LUK REFİNANSMAN ÖDÜL GETİRDİ

Gerçekleştirdiği sürdürülebilir refinansmanla da bölgesinin en iyi sendikasyon kredisini hayata geçiren İGA İstanbul Havalimanı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 14'ncüsü gerçekleştirilen ödüllerde, İGA' nın 2021 yılında 5.8 milyar Euro bedelle hayata geçirdiği ve vadesini 2 yıl uzattığı başarılı refinansmanı da ödüle layık görüldü. 'EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi' ödülünü, İGA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgen aldı.

APEX'TEN 'OLAĞANÜSTÜ BAŞARI' ÖDÜLÜ

İGA, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen APEX 2022 yılı değerlendirmesinde ise 'Olağanüstü Başarı" ödülüne layık görüldü. Dünya genelindeki yaklaşık 600 hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilen 1 milyonun üzerinde uçuş, yolcular tarafından koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek-içecek ikramı, eğlence sistemi ve Wi-Fi kategorilerindeki puanlanırken; APEX'in 'Olağanüstü Başarı' ödülü İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul'a verildi.

İGA İstanbul Havalimanı bir süre önce de ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından 'En İyi Aktarma Havalimanı' ve 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' seçilmişti