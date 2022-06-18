İGA İstanbul Havalimanı’na Skytrax’tan 5 Yıldızlı Tescil

İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, 2022 Dünya Havalimanı Ödülleri'ni açıklandı. İGA İstanbul Havalimanı, 2020 yılındaki başarısını tekrar ederek 'Skytrax 5 Yıldızlı Havalimanı' ödülünü bu yıl da kazanarak başarısını tescilledi. 'Dünyanın En İyi Havalimanları' listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8'incı sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, ödüller kapsamında ayrıca Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı, Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı ve Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı uluslararası ödüllerinin sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende alınan ödülleri değerlendiren İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, "Çok genç bir kurum olmamıza karşın, yolcularımıza sağladığımız hizmet kalitesi ikinci kez Skytrax gibi önemli bir havacılık otoritesi tarafından tescillenmiş oldu" dedi.