İGA İstanbul Havalimanı’ndan ‘Kardeş Havalimanı’ mutabakatı

İGA İstanbul Havalimanı, Airports of Thailand (AOT) ile kardeş havalimanı ilişkisi tesis edilmesine ilişkin mutabakat sözleşmesi imzaladı. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ve Airports of Thailand Başkanı Nitinai Sirismatthakarn tarafından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta imzalanan iş birliği ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir boyut kazanacağı açıklandı.

AOT ve İGA İstanbul Havalimanı arasında Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı bu önemli etkinlik nedeniyle şirketleri adına bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade eden Airports of Thailand Başkanı Nitinai Sirismatthakarn, "Bu olağanüstü etkinlik için Bangkok'ta bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Sayın Kadri Samsunlu'ya ve İGA üst yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü imza töreni şüphesiz AOT ve İGA arasındaki ilişkiyi güçlendirecektir" diye konuştu.

İGA İstanbul Havalimanı ayrıca diğer bir 'Kardeş Havalimanı' mutabakatına da Vietnam'da imza attı. Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde Airports Corporation of Vietnam (ACV) ile imzalanan "Kardeş Havalimanı" mutabakatı ise İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ve Airports Corporation of Vietnam (ACV) Başkanı Lai Xuan Thanh ve Başkan Yardımcısı Nguyen Quoc Phuong tarafından imzalandı.

Airports Corporation of Vietnam (ACV) Başkanı Lai Xuan Thanh, "Airports Corporation of Vietnam olarak İGA İstanbul Havalimanı ile Kardeş Havalimanı anlaşması imzalamaktan onur duyarız. Covid-19 pandemisi sonrası sivil havacılık ve turizmin hızla toparlandığına şahit olduğumuz şu günlerde bu bizim için büyük bir fırsat. Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kilit bir köprü rolünde ve Vietnam da özellikle Güneydoğu Asya ve Pasifik Asya'da merkez olma konumunu güçlendiriyor. Bu iş birliği iki bölge arasındaki yeni rotaların keşfedilmesini teşvik edecek, ticaret ve yatırım fırsatlarını da artıracaktır" ifadelerini kullandı.

"YAKIN PAYDAŞLIK İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİNE VE ORTAK AKLIN GÜCÜNE İNANIYORUZ"

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu dünya turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan üç ülkenin, havacılık alanındaki iş birliğini geliştirmek üzere bir araya gelerek, Airports of Thailand (AOT) ve Airports Corporation of Vietnam (ACV) ile İGA İstanbul Havalimanı arasında 'Kardeş Havalimanı Mutabakat Zaptı'nı imzalamanın mutluluğu içinde olduğunu dile getirdi. Samsunlu, "Küresel ekonominin ağırlık merkezi Batı'dan Doğu'ya doğru kayıyor. 4,4 milyarı aşan genç ve zenginleşen nüfusu ile Asya, turizm potansiyeli ve dinamik ekonomileri ile önemli bir potansiyel taşıyor. Bugün, doğuda üretilenin batıda tüketildiği bir ekonomik düzen içinde yaşıyoruz. Bu hafta, iş birliğine gitmenin mutluluğu içinde olduğumuz yeni kardeş havalimanlarımız, Güneydoğu Asya bölgesi içinde; Bangkok, Phuket, Hanoi gibi dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da için de bulunduğu 30'a yakın havalimanını yönetiyor. Güneydoğu Asya ile Türkiye arasında önemli fırsatların ve ekonomileri büyütme imkânlarının olduğuna inanıyorum. Coğrafi konumumuz itibariyle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika destinasyonları kesiştiği noktada, 82 havayoluyla güçlü bir uçuş ağı yönetirken, Havalimanımız dünyanın en büyük havacılık kıtasından sadece 6 tane Asyalı havayoluna (yüzde 50'si İGA İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra) ev sahipliği yapıyor. Büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığımız Asya'dan orta vadede batıya çok daha yoğun uçuş trafiğini oluşmasını bekliyoruz. Burada hedefimiz, Avrupa'da yeni uçulmaya başlanacak ilk nokta olmak. Bugün imzalarını attığımız yeni Kardeş Havalimanı iş birlikleri, İGA İstanbul Havalimanı'na yeni uçuşlar başlamasına ve Güney Asya ve endirekt olarak Asya Pasifik bölgelerinden oluşacak yeni trafiğin İGA İstanbul Havalimanı'na bağlanmasına ve şehrimiz İstanbul üzerinden ülkemize binlerce turistin gelmesine öncülük ederek ülke ekonomimize katkı sağlamasına imkân sağlayacak. Yakın paydaşlık ilişkilerinin önemine ve ortak aklın gücüne inanan İGA İstanbul Havalimanı adına, Çin ve Güney Kore'de başlattığımız ve şimdi Tayland (AOT) ve Vietnam (ACV) ile genişlettiğimiz Asya odaklı büyüme stratejimizin ülkelerimiz, sektörümüz ve kurumlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KARDEŞ HAVALİMANI ANLAŞMASI NEDİR?

Kardeş havalimanı anlaşmaları, havalimanlarının teknik, ticari ve çevresel en iyi uygulamaları paylaşma sürecini resmi olarak özetleyen bir nitelik taşıyor. Kardeş havalimanı anlaşmaları; havalimanı yönetimi, müşteri hizmetleri, inşaat, planlama, operasyonlar, bilgi teknolojisi ve sürdürülebilir kalkınma gibi çok çeşitli alanlarda iş birliği yapmak üzere ortak çalışma gruplarının oluşturulması gibi süreçleri kapsıyor. Bu programının temelde tarafları bağlayıcı herhangi bir yanı bulunmazken, üye havalimanlarının genel müdürleri fikir alışverişinde bulunmak için yılda bir kez bir araya geliyor. İGA İstanbul Havalimanı daha önce Güney Kore'den Seul Incheon Havalimanı (ICN), Çin'den Pekin Havalimanları Grubu (CAH) ve Shanghai Havalimanları Grubu (SAA) ve Danimarka'dan Kopenhag Havalimanları (CPH) ile kardeş havalimanı anlaşması imzalamıştı.