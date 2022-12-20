İGA’dan dünyada bir ilk daha

İGA İstanbul Havalimanı, dünyada bir ilki daha hayata geçirdi. Tüm erişilebilir hizmetlerini 'İGA Yanımda' çatısı altında toplayan İGA, özel ihtiyaçları bulunan bireylerin istihdama katkısını artırmak amacıyla çalışanları bu bireylerden oluşan 'Cafe Yanımda'yı hayata geçirdi. İç Hatlar Terminali giden yolcu katında hizmete giren ve dünyadaki diğer havalimanlarında benzeri olmayan 'Cafe Yanımda' dan elde edilecek gelir, iş birliği yapılan Sivil Toplum Kuruluşları'na (STK) bağışlanacak. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Türkiye'de 8 milyona yakın engelli bireyin bulunduğunu ifade ederek, bu projenin onlar için de bir cesaret ve bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi.İGA Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ise seyahat etmenin bir insan hakkı olduğu prensibi ile hareket eden İGA İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecinden itibaren 'erişilebilir' hizmetleri odağına yerleştirdiğini kaydederek 'Cafe Yanımda' ile dünyada bir ilki daha hayata geçirdiklerini söyledi. Son iki ay içinde dünyadaki 3 büyük havalimanın 'erişilebir' hizmetler konusunda kendilerinden bir sunum istediğini açıklayan Samsunlu "'Cafe Yanımda' bizim için bir istihdam hedefi. Şu anda 9 kişi çalışacak. Yarın bunu 90 kişiye çıkarırız" diye konuştu.