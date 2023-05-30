İGSAŞ, ’’Toprağıma Minnettarım’’ projesiyle çiftçileri desteklemeye devam ediyor

Kurulduğu günden bu yana Türk tarımının gelişmesine katkı sağlamayı kendine misyon edinen İGSAŞ, "Toprağıma Minnettarım" adlı sosyal sorumluluk projesi ile farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Prof. Dr. Mehmet Zengin danışmanlığında, geleneksel "İGSAŞ Çiftçi Buluşmalarını" düzenleyen şirket, son olarak Rize ve Amasya Merzifon'daki çiftçilerle bir araya geldi.



23 Mayıs Rize'de, 25 Mayıs ise Amasya Merzifon'da Ziraat Odalarında düzenlenen toplantılar, şirket yöneticilerinin yanı sıra bitkisel üretim yapan tüm üreticilerle birlikte bölgede etkin olan oda ve birlikler, çiftçiler ve tarımsal girdi temin eden kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Toprağına minnet duyan, emek vererek işleyen çiftçilerle olan buluşmalarını geleneksel hale getiren şirket, 5 yıldır çiftçiler için Antalya'da bulunan YLDZ Laboratuvarında su gübre, yaprak ve toprak analizi yaparak doğru gübreleme konusunda eğitimler veriyor. Bu buluşmalarda Prof. Dr. Zengin, çiftçilere toprak bilimi alanındaki son gelişmeleri, çay, arpa, buğday, ayçiçeği, mısır ve şeker pancarı gübreleme konusundaki en iyi uygulamaları ve yenilikçi arazi yönetimi yaklaşımlarını aktarıyor. Tarlalar da gezilerek bitki gelişim durumları hakkında inceleme ve değerlendirmeler yerinde yapılıyor.



Rize buluşmasında ise bölgeye özel olarak ilk defa üretilen 25.5.10 kompoze özel çay gübresinin tanıtımı yapıldı. Şirket bu buluşmalar sayesinde çiftçilerle doğrudan iletişim kurarak, doğru bitki besleme yöntemleri ile toprak sağlığının önemini ve uygun gübreleme tekniklerinin mahsul verimliliğini artırmadaki rolünü en doğru şekilde aktarmayı hedefliyor.



SAMSUN VE HATAY'A İKİ YENİ GÜBRE FABRİKASI KURACAK



Bu yılın sonunda Samsun ve Hatay'daki iki fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini artırmayı planlayan şirket, satış hacmini ve cirosunu da yükseltecek. Samsun'da inşası devam eden yıllık 200 bin ton üretim kapasiteli organominarel kompoze gübre fabrikasının bu yılın son çeyreğinde üretime geçmesi beklenirken, Hatay'daki yıllık 250 bin ton kapasiteli kompoze gübre fabrika yatırımının ise 2024 sonunda devreye alınması hedefleniyor. Sektörel yenilikleri yakından takip eden şirket, her iki yatırımın hayata geçmesiyle Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsamanın yanı sıra her tarım ürününe özel gübrelerle de ürün portföyünü genişletmeye devam edip, üreticilerin hizmetine sunacak.