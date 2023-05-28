İGSAŞ’tan iki yeni gübre fabrikası

Türkiye'nin en büyük gübre üreticilerinden İGSAŞ, bu yılın sonunda Samsun ve Hatay'a iki fabrika kuracak. Samsun'da inşası devam eden yıllık 200 bin ton üretim kapasiteli organominarel kompoze gübre fabrikasının bu yılın son çeyreğinde üretime geçmesi beklenirken, Hatay'daki yıllık 250 bin ton kapasiteli kompoze gübre fabrika yatırımının ise 2024 sonunda devreye alınması hedefleniyor.İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, "Samsun yatırımıyla Karadeniz'in ihtiyacı olan gübre talebini karşılarken ihracatta da ciddi bir değer yaratacağız" dedi. Deprewmin ardından Hatay'a bir fabrika kurma kararı verdiklerini belirten İlkay Ünal, "60 milyon euroluk yatırımla devreye alacağımız fabrikamızın, 2024 yılının sonunda üretime geçmesini planlıyoruz" diye konuştu.