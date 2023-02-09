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Giriş Tarihi: 9.2.2023 11:39

İHH, depremzedeler için kripto para bağışı almaya başladı

İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH), gelen yoğun talep üzerine bir süreliğine kripto para bağışını aktif hale getirdiğini duyurdu.

DHA
İHH, depremzedeler için kripto para bağışı almaya başladı

İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde vatandaşlara yardımlarını sürdürdüğünü açıkladı. Vakıf, gelen yoğun talep üzerine bir süreliğine kripto para bağışını aktif hale getirdiğini duyurdu.

İHH, bağışlanan ayni ve nakdi yardımları afetzedelere ulaştırmaya devam ediyor. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere gıda, barınma, giyecek gibi çeşitli alanlarda yardımlarda bulunuluyor. Vakıf bu alanlara gelen yoğun istek üzerine bir süreliğine kripto para bağışını aktif hale getirdiğini duyurdu.

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İHH, depremzedeler için kripto para bağışı almaya başladı
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