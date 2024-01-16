İhracat 400 milyar $’ı aşacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024'te toplam 402 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı için yol haritasını oluşturdu. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına da rekorla başlamayı hedefleyen TİM, 2024'te ağırlıklı olarak ABD, Çin, Hindistan gibi büyük pazarlara odaklanacak. Basın mensuplarıyla bir araya gelen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye'nin ihracatta dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için her yıl üretim ve ihracatımızı yüzde 10 artırmalıyız" dedi. Küresel ticarette yaşanan daralmaya değinen Gültepe, "Dünyada yüzde 10'dan fazla talep düşüşü var. Bu düşüşten minimum oranda etkilenmek için mevcut pazarlarımızı mutlaka koruyup, üzerine yeni pazarlar eklememiz lazım. Tarihimizin en fazla heyet organizasyonuna imza attık. Toplam 222 alım ve ticaret heyeti organize ettik, dünyayı 40 kez dolaştık. 2023'te ihracat ailemize 18 bin firma daha kattık. Toplam ihracatçı firma sayısında 120 bine, 10 sektörde en yüksek ihracat değerine ulaştık. 23 sektörde 1 milyar dolar ihracat sınırını aştık. En çok ihracat yaptığımız üç ülke Almanya, ABD ve Irak oldu. 113 ülkeye ihracatımızı artırırken 66 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 50'ye çıkardık. Kilogram ihracat birim değerimiz 1.57 dolar oldu" diye konuştu.İhracatın rekabet gücünü artıracak ekonomi politikalarına ihtiyaç olduğunu anlatan Gültepe, maliyet artışları ve kurun paralel gitmesinin ihracatçı için önemli olduğunu kaydetti. Gültepe sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurda ani yükseliş istemiyoruz, ücretlere yapılan artışları tolere edecek bir artış istiyoruz. Küresel ticaret geçen yıl 2 trilyon dolar daraldı. Talebin gerilediği bir dönemde, emek yoğun sektörlerimiz, yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlandı. Dünyadaki büyük alım gruplarının Türkiye'den yaptıkları hazır giyim alımları bir yılda yüzde 30 düştü. Depremler, bölgesel savaşlar ve çatışmalar da ticaretimize olumsuz yansıdı. Kayıplarımızı telafi etmek için, alternatif pazarlara yöneldik. Eskiden olsa bu rüzgârdan çok firma sallanırdı. Firmalırın dayanıklılık süreleri arttı. Şu anda firmalar mevcudu korumaya yönelik hamleler yapıyor. Mart ve nisandan sonra sektörler yavaş yavaş artı yazar."Gültepe, Türkiye'nin 2023'te 255.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve küresel ihracattan aldığı payı yüzde 1.02'den yüzde 1.06'ya çıkardığını bildirdi. Otomotivin 35 milyar dolarla ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Gültepe, kimyevi maddelerin 30.5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyonun ise 19.2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı. Gültepe, geçen yıl toplam ihracatın yüzde 41'ini Avrupa Birliği'ne (AB) yaptıklarını, diğer Avrupa ülkeleriyle oranın yüzde 56'yı geçtiğini anlattı."Yol haritamız hazır. 2024'te ağırlıklı olarak ABD, Çin, Hindistan gibi büyük pazarlara odaklanacağız. ABD'ye beş, Çin'e üç, Hindistan'a iki ticaret heyeti organize edeceğiz" diyen Gültepe, şunları kaydetti: "Orta Vadeli Plan'da (OVP) 2024 için 267 milyar dolarlık mal ihracatı öngörülüyor. 135 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimizle birlikte çıtayı bu yıl 402 milyar dolara çıkardık."