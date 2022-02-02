İhracat artmaya devam ediyor

Son yıllarda düzenli olarak ihracatını arttıran ve geçen yıl 10 milyar dolar sınırını aşan Gaziantep Ocak ayında 723 milyon dolarlık ihracat yaparak tırmanışını sürdürdü. Gaziantep Ocak ayında 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat ile tarihinin en yüksek ocak ayı rakamına ulaşan Türkiye ihracatına yüzde 4,4 katkı sunarak en büyük 5. ihracat kenti unvanını korudu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Böyle özverili ve yüksek performans sergileyen ihracatçı desteklenmeli. Şehrimiz 2021 yılını 17,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dış ticaret fazlası vererek kapattı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 139,7 olan Gaziantep 2,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın ocak ayı ihracatını yüzde 8,2 oranında artırarak 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep 2022 yılında da güzel başarılara imza atacağının sinyalini verdi. Son dönemlerdeki enerji fiyatlarındaki artışlar, enerji kısıtlamaları, hammaddeye ulaşımdaki zorluklar ve de olumsuz hava koşullarına rağmen elde edilen bu başarıdan ötürü tüm ihracatçı üyelerimizi kutluyorum" dedi.

Kredi Garanti Fonu'nun 60 milyar TL'lik destek paketini olumlu karşıladıklarını belirten Yıldırım, "İhracat temelli büyüme modeli benimsenen ülkemizde üretim, istihdam ve tedarik zincirleri ile birlikte iç ticareti de destekleyen ihracat faaliyetlerinin teknik ve mali açıdan desteklenmesi gerekmekte. Bu bağlamda, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketini olumlu karşılıyor, en kısa sürede piyasalara olumlu yansımalarının olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte reel sektörün yüksek girdi maliyetleri ve finansmana erişimde yaşadığı sorunların çözümü için de bir an önce gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, dış ticaretin desteklenmesi için GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin kapasitesini artırdıklarını ve 2022 yılında daha fazla GTO üyesine destek vereceklerini açıkladı. Üyelerine verdikleri hizmeti danışmanlık ile sınırlı tutmayacaklarını belirten Yıldırım, "Sektörde yaşanan nitelikli dış ticaret personeli ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımız da olacak. Gençlerimize ticari istihbarat eğitimleri, uygulamalı pazar araştırması eğitimleri ve dış ticarete yönelik iş İngilizcesi eğitimleri vereceğiz. Ardından da bu gençlerimizin firmalarımızın ihracat birimlerinde çalışmalarını sağlayarak teorik eğitimlerini uygulamaya dökmelerine imkan sunacağız. İhracatçı firmalarımıza bu şekilde entegre ettiğimiz yeni Dış Ticaret Uzmanı gençlerimizin maaşlarını da 5 ay süreyle projemizden karşılayacağız" dedi.