İhracat geçen yıla oranla yüzde 30 arttı

Türkiye'den Irak'a yapılan ihracat 2022 yılı ilk 7 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artış sağlandı. TÜİK ihracat rakamlarında göre 2022 ilk 7 ayında Irak'a 7 milyar 364 bin dolar ihracat yapıldığını açıkladı.

Buda Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 5,1'lik payının Irak'a yapılan ihracat olduğunu gösteriyor. 2022 yılının ilk 7 ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler yüzde 30 artış ile Irak ilk sırada yer alırken, ABD' yüzde 24,8 ile 2'inci sırada Almanya ise yüzde 3 artış ile 3'üncü sırada yer alıyor. Habur Sınır Kapısı yakınlarında bulunan ve 500 bin metre kare alan üzerinde kurulu olan 5 bin araç kapasiteli Tır parkında bekleyen şoförler sıraları geldiği gibi Irak'a geçiş yapmak için yola çıkıyorlar. Şırnak İl Özel İdaresine bağlı Habur Tır Parkı Sahasından Giriş-Çıkış Yapan araç sayısı ilk 7 ayda 1 milyon 3 bin 23 olurken. Habur sınır kapısından günlük giriş çıkış yapan araç sayısı yüzde 22 artış ile 4 bin 731 oldu.

REKOR ARTIŞ

Şırnak Valisi Osman Bilgin Habur Sınır Kapısında bulunan Tır Parkı'nı ziyaret etti. Vali Osman Bilgin, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yapılan ihracatın 2021 yılının ilk 7 ayına oran ile yüzde 30 arttığını sene sonunda bu rakamın yüzde 40 olmasını beklediklerini söyledi.

Vali Bilgin; "Bugün burada toplam araç sayımız 2 bin 950, bundan 2 ay önce günlük araç geçiş sayımız bin 500 tır Irak'a geçiş yapıyordu. Yaklaşık o kadar tır da Irak'tan Türkiye'ye dönüyordu. Şimdi günlük araç geçiş 2 bin karşıdan gelen araç sayısı da o kadar. Baktığımızda bu bütün kara sınır kapılarımızdaki en büyük rakam. İhracat rakamlarımızda 5,3 milyar Türk lirası ilk 7 ayda 7,8 Milyar Türk lirasına çıktı. Bu hem ilimiz açısından hem sınır kapımız açısından hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli. İnşallah bu süreçten sonra daha da artacak. Çünkü Irak Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergisinin bazı kalemlerinde düşürdü. İlimizde Eylül ve Ekim aylarında ihracat rakamlarında yükseliş oluyor. İlimiz ticarette de çok önemli bir hamle kazandı. İnşallah üretimde de bir hamle sağlayıp. İlimizi bu konuda taçlandıracağız. Irak ile ihracatımız geçen yıl 5'inci sıradaydı. Ama bu yıl 4'üncü sıraya yükseldi. Bu çok güzel bir veri." şeklinde konuştu.

YÜK TAŞIYAN ŞOFÖRLER MEMNUN

Irak'a yük taşıyan Mardinli Abdullah Karadeniz; "Gümrük'teki çalışmalardan şuan memnunuz. Çok iyi çalışıyor. Öbür tarafta da sıra yok. Habur Sınır Kapısında yapılan çalışmalardan dolayı fazla yoğunluk yaşanmadı" dedi.

Kızıltepeli şoför Lokman Can ise şöyle konuştu; "Gümrüğün işleyişinde bir sıkıntı yok. Zorluk çekmeden gidip gelebiliyoruz. Irak tarafında biraz yoğunluk oluyor. Buradan araba fazla bırakıldığında orda birikim olabiliyor. Gümrük Irak'ta biraz ağır işliyor. Sistemleri burası gibi değil. Şuanda un yükledim. Irak'a götürüyorum. Her şey gidiyor şuanda. Gıda olsun, inşaat olsun. Allah'a şükür memnunuz. Batıya çalışmaya gitmektense burada kendi kapımızda ekmeğimizi kazanıyoruz. 4-5 günde bir haftada Irak'a gidip geri dönüyoruz"