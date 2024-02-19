İhracat rekor kırıyor, ithalatta düşüş sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl temmuzda 12.5 milyar dolar olan dış ticaret açığının, bu yılın ocak ayında 6.2 milyar dolara gerilediğini bildirdi. İhracatın geçen yıl küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 255.8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış ihracatın, küresel ihracattan yüzde 1.06 pay alarak rekor tazelediğine işaret eden Bolat, "2023 yılının ikinci yarısında ihracatımızda bir artış eğilimi yakalanmıştır. Temmuzda 19.8 milyar dolar olan aylık ihracatımız, aralıkta 23 milyara çıktı. 2024 yılının ilk ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 256.5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.Bolat, ithalatta ise geçen yıl enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının dengeli seyir takip etmesinin etkisiyle yılın ikinci yarısından itibaren önemli düşüş yaşandığını aktardı. Geçen yıl temmuzda 32.3 milyar dolar olan ithalatın bu yılın ocak ayında 26.2 milyar dolara gerilediğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Aralık 2023'te ithalattaki düşüş devam ederek yıllıklandırılmış bazda son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. İthalat düşüşündeki ana eğilimin bu yıl da devam ederek dış ticaret ve cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlaması bekleniyor. İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisiyle dış ticaret açığı geçen yılın ikinci yarısından itibaren azalış trendi yakaladı. Temmuz 2023'te 12.5 milyar dolar olan açık, bu yıl ocakta 6.2 milyar dolara geriledi."BOLAT"Türkiye Yüzyılı"nın vizyon ve sorumluluğuna dikkati çekerek, şunları anlattı: "Katma değeri yüksek ve teknoloji yoğun ihracat perspektifi ile ürün ve pazarları çeşitlendiren politika ve stratejilerle dünya ihracatındaki payımızı artırmaya, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlamaya ve makro finansal istikrara katkı vermeye devam ediyoruz. 2024'te dış ticaret dengesindeki iyileşme sürdürülecek."