İhracatçı artık kur seviyesi beklemiyor

Türkiye'nin en eski ihracat kalemlerinden bir olan deri mamülleri ihracatında küresel durgunluk nedeniyle talep düşüşü yaşanıyor. Ancak ihracatçı klasik hale gelen kur seviyesinden çok yapısal çözümlerle daha uzun vadeli bir plan görmek istiyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, "Türkiye ve dünyada son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler vatandaşlardan ihracatçılara kadar herkesi derinden etkiledi. Biz gittiğimiz her organizasyonda artık kuru 40 TL'den tutuyoruz. İhracatçının artık kur seviyesinin yükselmesi yönünde bir beklentisi yok. Teşviklerde daha seçici olmak lazım" dedi. Deri ve deri mamulleri sektörünün 2023 yılı ihracatının 1.8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Karaca, 2024 yılının ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'a varan düşüş yaşandığına dikkat çekti. Bu düşüşte Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartların, dünyada yaşanan resesyonun ve bazı ülkelerdeki savaş sürecinin etkili olduğunu söyleyen Karaca, şunları kaydetti: "Türkiye'de son dönemler seçim süreçleri ile geçti. Bunun yanında yüksek enflasyonla mücadele devam ediyor. İhracatçılar olarak dışarıda resesyona, iç piyasada ise ithalata yenildik. Bir an önce ihracatı artıracak önlemler almamız şart."