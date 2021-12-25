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Giriş Tarihi: 25.12.2021

İhracatçılardan Turkuvaz’a iki ödül

İhracatçılardan Turkuvaz’a iki ödül
Türk ekonomisinin büyümesinde öncü rol oynayan ihracatçı birliklerinden Turkuvaz Medya'ya iki ödül birden geldi. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, haberleriyle ihracatçılara sağladığı katkılar için SABAH Gazetesi Ekonomi Muhabiri Betül Alakent ve aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'e ödül verdi. Mandarin Otel'de düzenlenen ödül törenine birlik üyelerinin yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Törende konuşan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Sektörümüzde 22 bin ihracatçı firmamız var. Ancak firmalarımızın 15 bini sadece bir ülkeye ihracat yapıyor. Bin ihracatçımız bir milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiriyor. Alım gücü yüksek ekonomileri ve bu ülkelerdeki ihracat kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.
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İhracatçılardan Turkuvaz’a iki ödül
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