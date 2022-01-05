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Giriş Tarihi: 6.1.2022

İhracatçıya vergi desteği

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
İhracatçıya vergi desteği
AK Parti, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasından dövize endeksli mevduat hesaplarına kadar önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Dövize endeksli mevduat hesapları için yasal altyapı oluşturuluyor. Sistemin uygulanmasına ilişkin aşamalarda Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor. BOTAŞ bölgesel ve iklimsel koşulları dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı 30'a yükseltiliyor. Cumhurbaşkanı'na kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor. Teklifle ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den 19'a düşürülecek.
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İhracatçıya vergi desteği
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