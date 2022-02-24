İhracatın gizli kahramanı: Turquality

Türkiye
'nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality
, teşvik ve değer oluşturan iş modeliyle, Türk markalarının dünyaya açılmasına liderlik ediyor. Türkiye'nin ihracat girdisini artırmayı ve Türk şirketlerini globalde marka yapmayı hedefleyen Turquality, ihracatın gizli kahramanı olarak konumlanıyor. Şirketlerin, Turquality'ye olan talepleri 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 43 arttı. Geçtiğimiz yıl ihracat atağına geçen işletmelerin, bu yıl Turquality'ye olan taleplerinin yüzde 50'yi geçeceği belirtiliyor.
33 MARKA KAPSAMA GİRDİ
Türk markalarının dünyaya açılmasına 21 yıldır rehberlik ettiklerini anlatan Progroup Uluslararası Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam
, şunları söyledi: "Progroup Turquality İş Modelimiz ile, bugüne kadar 60'a yakın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. 40'ı aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." İşletmelerin Turquality'e olan taleplerine değinen Çam, şunları kaydetti: "2020'de 23 marka, 2021'de 33 marka kapsama girdi. Böylece, 2021 yılında bir önceki yıla göre Turquality'ye olan talep yaklaşık yüzde 43 arttı. Kapsama giren markalar arasında, yeni gelen bazı sektörler de dikkatleri çekiyor. Bu sektörler, eğitim, bilişim, oyun ve yazılım sektörleri... Bu süreç, firmalarda nasıl bir katma değer oluşturdu, tabi ki Turquality kapsamına giren firmalara her zaman söylediğimiz gibi, nerede olduklarını ve nereye gideceklerini ve nasıl sorularının cevaplarını daha net şekilde aldılar ve bununla birlikte girdikleri hedef ülkelerde ihracatta birim başına kârlılıklarını artırmış oldular."
KG'Sİ 12 DOLARA ÇIKIYOR
Şirketlerin Turquality İş Modeli
ile sistem kurduklarını ve marka değerini artırdıklarını, bunun da birim başına ihracat kârlılığına yansıdığını anlatan Çam, "Ülkemizin kilogram başına ihracatı 1.29 dolar iken; Turquality alan firmaların kilogram başına ihracat fiyatı 12 dolara kadar çıkabiliyor" diye konuştu.
TURQUALİTY NE SAĞLIYOR?
Kârlılığın artışına katkısı: %14
İhracat artışına katkısı: %15
Verimlilik artışına katkısı: %17
Marka bilinirliğine katkısı: %7
İç piyasa artışına katkısı: %10
Yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12
Müşteri memnuniyet seviyesi: %97
İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14
İŞLETMELERE NE TÜR DESTEKLER VERİLİYOR?
İstihdam, sertifikasyon, yazılım ve bilişim, depo hizmetleri, gelişim yol haritası, danışmanlık, pazar araştırması, ofis-depo-mağaza kira ve kurulumu, tasarım, uluslararası hukuk danışmanlık, ürün hizmet ile marka tescili ve korunmasıyla ilgili giderler.