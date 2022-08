İhracatın kapısına komşu oluyorlar

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir'in Merkez ilçesinde Savaştepe yolu 7. km'de bulunuyor. 1976 yılında kurulan OSB, özellikle İstanbul - İzmir otobanın tamamlanmasıyla birlikte altın çağını yaşamaya başladı. 2021 yılında da marka değeri en fazla artan üç Organize Sanayi Bölgesi'nden biri BALOSB oldu. 2017 yılında Şişecam'ın Gebze'deki fabrikayı kapatıp Balıkesir'e gelmesi, aynı yıl Kalekim'in Balıkesir'de yeni fabrika açması, Betek Grup'un Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde 76 dönüm üzerinde tam otomasyona dayalı yalıtım fabrikası açması OSB'yi bir üst lige taşıdı. Ayrıca HEG Gıda, Kebir Süt gibi fabrikaların da yatırıma devam etmesi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne ilgiyi artırdı.BALOSB Müdürü Mesut Eray, "Balıkesir otoyol ve köprü ekonomisinden en fazla istifade eden bir il. İstanbul-İzmir otobanının açılmasıyla ve en son Çanakkale Boğazı'nın üzerine kurulan 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Balıkesir, Marmara ve Ege'deki tüm yatırımcıların odaklandığı bir il haline geldi" dedi. Eray şu bilgileri verdi: "Organize Sanayi Bölgemiz İstanbul ile iki saat mesafeye düştü, Bursa ile 1 saat mesafemiz var. 1915 Çanakkale Köprüsü, Biga ve Balya üzerinden Balıkesir'e bağlanacak. Bu da tamamlandıktan sonra biz Kapıkule'ye İstanbul'dan daha yakın olacağız. Önceden ihracat yapan TIR'lar Balıkesir'den çıkıyordu, İstanbul'a gidiyordu, orada gümrükleme yapıyordu.Bu sorunu da çözdük. Gümrük Müdürlüğümüzün faaliyete geçmesiyle TIR'larımız iki saatte sınıra ulaşacak. Balıkesir Marmara'nın bittiği, Ege'nin başladığı şehir. Otoyol ve köprü projeleriyle Balıkesir hem sanayi hem turizm açısından çok popüler bir şehir haline gelmeye başladı. Zaten potansiyeli vardı, bu potansiyelini ön plana çıkarmaya başladı. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023 yılında 25-26 bin çalışan sayısına ulaşacağız. Tüm belediye başkanları da çalıştaya katıldı. 5-8 yıl sonra Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 40 bin kişi çalışacak diyoruz. Şehri hazırlamamız gerekiyor." Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlattığı alternatif yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kısa bir süre önce trafiğe açılan birinci kısmın ardından ikinci kısımda tamamlanarak hizmete açılmak için gün sayıyor. Yaklaşık olarak 3 bin 100 metre uzunluğundaki OSB - Atatürk Şehir Hastanesi birinci kısım yolu, 500 metrelik ikinci kısım yola bağlandı. Bu yeni yol sayesinde sürücüler OSB'den direkt olarak Yeni İzmir Yolu'na ulaşabilecek. Yeni İzmir Yolu üzerinde uygulanacak kavşak çalışmasının ardından yolun üçüncü kısmı için çalışmalar başlatılacak. Üçüncü kısım da Çayırhisar Mahallesi içerisinden Diş Hastanesi'nin üst kısmında bulunan Rüzgâr Caddesi'ne bağlanarak OSB'yi, Bahçelievler ve Paşaalanı mahallerine direkt bağlayan yol olacak. 100 bin kişi kapasiteli ve 4 şeritli ikinci kısım yolun ağustos ayı sonunda trafiğe açılmasının ardından imar uygulama çalışmaları sürdürülen üçüncü kısım yolun yapım çalışmaları da kısa süre içerisinde başlayacak.3 bin 100 metrelik alternatif yolun birinci kısmı; 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak Organize Sanayi Bölgesi'nden Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek Atatürk Şehir Hastanesi acil girişine bağlandı. Bu sayede, Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Dokuma Bölgesi'ndeki tren yolu hemzemin geçidi üzerindeki yoğunluğun, alternatif yola kaymasıyla rahatlamalar başladı.HEG Gıda Balıkesir Kampüsü'nde toplamda 45 milyon euro yatırımla 1.500 kişiye istihdam sağlıyor. Fabrika aynı zamanda Mimar Zafer Karoğlu ve Mimar Esen Akyar ortaklığındaki Iglo Architects tarafından 130 bin metrekare inşaat alanına sahip tümüyle sürdürülebilir bir döngü oluşturarak tasarlanmış. Dondurulmuş organik gıda üretim tesisi kurmak için 2017 yılında projelendirilmesine başlanan HEG Gıda Balıkesir Kampüsü, birinci faz inşaatı tamamlanmasının ardından faaliyete geçti. HEG Gıda Balıkesir Kampüsü projesinde yönetim binası, operasyonel ofisler, açık ve kapalı sosyal alanlar, satış mağazası, unlu mamül üretim alanları ile lojistik bölümler birinci faz aşamasının tamamlanması ardından açılışı yapılacak kısımlar dahilinde yer alıyor. Tesisin tüm fazlarının ise önümüzdeki üç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Eğimli bir arazi üzerine büyük bir kütleyle inşa edilen projenin dezavantaj olarak görünen bu durumunu tasarım çözümleriyle fırsata dönüştürmeyi başaran Iglo Architects, yapıyı katmanlara ayırarak büyüklük algısını düzenlemiş ve kabuğu binanın çok fonksiyonlu yapısını reddetmeden, hem ayrıştırıcı hem de birleştirici bir kimlikte tasarlamış. Her katı son derece detaylı çalışılan bu kütleler, fonksiyonlarına göre ayrıştırılmış. Yapı kültelerinden birinde üretim alanları, yaklaşık 500 kişilik çalışanların sosyal ihtiyaçlarının çözümü ve hijyen ile ilgili fonksiyonlar bulunurken, ağırlıklı olarak lojistik ve sevkiyat birimlerini barındıran diğer kütlede ise yönetim binası, otel, matbaa, organik market ve kapalı otoparklar yer alıyor. Dünya markalarına üretim yapan tesiste, organik tavuk yumurtası, inek sütü, meyve, sebze ve tahıl ürünleri üretimlerde kullanılıyor. Tesis bünyesinde yer alan matbaada üretilecek ürün ambalajları da dahil olmak üzere tüm ürünler tamamen organik olacak.İlk bakışta pek de iddialı olmayan bir şehirmiş gibi gözüken Balıkesir'deki iki gün süren hızlı bir turun sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, "Dağlarından bal ovalarından yağ akan Kuvayımilliye şehri" tavsifine katılmamak mümkün değil.Balıkesir isminin, Paleo Kastro (eski hisar), Balık Hisar (hisar şehri), balı çok anlamına gelen Bal-ı Kesr ya da Bağıkesir'den mi geldiği, uzmanların meselesi. Ancak, sadece tarım ve hayvancılıkla yetinmeyen ve il genelindeki 7 OSB'deki üretimiyle yıllık 1 milyar dolarlık ihracata yaklaşan Balıkesir'in, Başkan Yücel Yılmaz'ın "Allah'ın bütün nimetlerini topladığı güzel bir şehir" sözüne haklılık kazandırdığının da altını çizmek gerek…Sabah İl Buluşmaları vesilesiyle gittiğimiz Balıkesir'de dikkat çekici hususlardan birisi, kamu kuruluşları ve sivil toplum arasındaki uyum. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, hangi partiden olursa olsun 20 ilçenin belediye başkanları ile koordineli bir şekilde çalışması, bu uyumun en güzel örneklerinden.Tarihi ve turistik önemi, başlı başına ayrı bir değer olan Balıkesir'in ve Balıkesirlilerin ihtiyaçlarını önceleyen bu anlayışın izlerini başta şehir merkezi olmak üzere hemen her yerde görmek mümkün. 1 milyon 250 bin nüfusuyla 17. sırada olan Balıkesir, yüzölçümü açısından 1.454 km² alanla 11. Sırada. Bu, çok geniş bir alana hizmet götürülmesi demek. Ancak, Başkan Yücel Yılmaz'ın girişimleri ve Vali Hasan Şıldak'ın da katkıları ile Balıkesir bu zorluğu yenmiş…Yakın zamanda adını daha fazla duyacağımız kesin olan Balıkesir'i bilenler zaten biliyor. Görmeyenlere mutlaka görmeleri ve sadece gelip geçerken uğrayanlara da, Balıkesir'i daha yakından tanımaları tavsiyesi ile yazıyı bitirelim…Bir arkadaşım Balıkesir'e yerleşmek istiyorum dediğinde hiçbir mana verememiştim. Niye Balıkesir'e yerleşmek istiyorsun dediğimde "güzel işte" demenin dışında o da tam bir cevap verememişti. Kendi hafızamda Balıkesir, İstanbul-Bodrum yolunun tatsız bir parçasıydı. Ancak Balıkesir'i sahiden ziyaret edince kafam netleşti. Balıkesir hem Marmara Denizi'nde hem Ege'de var. Bir yanı da Kaz Dağları. Yani isteyen hem Akdeniz havası alabilir hem Serin dağ havası alabilir. Yeme içme konusuna gelince hakikaten muhteşem bir il. kokusu tadı bozulmamış, rengi kaçmamış doğan tarım ürünleri ile hakim. Zeytin ise Balıkesir'in kutsalı. Bilindiği gibi dikilmiş bir zeytin ağacını kesmek yasak. Nerede olursa olsun. Balıkesirliler doğal dokuyu ve şehir yapısını korumak konusunda kararlılar. Büyük inşaatlar izin verilmiyor, yapılacak yatırımlar dikkatle seçiliyor. Şehirde bir taşın yeri değiştirilecekse bile bu uzlaşma ile yapılıyor, mümkünse değiştirilmiyor. Balıkesir hala insanların birbirlerini tanıdığı bir şehir. Sabah gazetesinin gezisi sayesinde bütün bunları öğrenme şansını yakaladım. Balıkesir'in bir de belediye başkanı var ki her ile lazım. İsmi Yücel Yılmaz. Sabah yediden gece üçe kadar hiç ara vermeden bize şehri karış karış anlattı, enerjisi hiç bitmedi. Tabi aynı heyecanla şehrini bize tanıtan milletvekili Mustafa Canbey'i de unutmamak lazım. Herkes şehri ile gurur duyuyor. Şu an asıl endişeleri Balıkesir'in aşırı rağbet görmesi. Balıkesirliler'in tek derdi tarihi ve sosyal dokularını korumak. Öyle müthiş bir sanayi şehri veya müthiş bir turizm endüstrisi yapmak gibi bir hedefleri yok. Kısacası Balıkesir'i görmediyseniz mutlaka görün. Yazarak, okuyaeak veya anlatılarak anlaşılabilecek bir yer değil.Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan hep şöyle der: "Biz siyasette makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet için bulunuyoruz." Devlete saygılı Cumhuriyet şehri Balıkesir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bu söze tam uyan bir başkan. İki deniz bir şehir sloganıyla Ege ile Marmara'da toplam 290 km'lik kıyı şeridini yöneten Başkan Yücel Yılmaz 18 tanesini kendisinin yaptığı 52 arıtma tesisiyle Balıkesirliler'in ve turistlerin temiz denize girmelerini sağlamış.Büyükşehir'in en büyük sloganı: Şehirle konuşuyoruz... Dinamik, üreten, hedefleri olan bir şehir yaratan Başkan Yücel Yılmaz hep halkın arasında yaşıyor, dertlerini dinliyor hatta ayağına giderek çözüm üretiyor. Siyaset gözetmeden ve tüm ilçeleri kapsayan "Çağrı Merkezi" vatandaşın sorunlarına eğiliyor ve takibini de yapıyor. Kent Konseyi'nde siyaset gözetmeden herkes derdini ve önerilerini anlatıyor.13 milyon zeytin ağacına sahip Balıkesir hayvancılıkta 750 bin büyükbaş, 1 milyon 250 bin küçükbaş ile 33 milyon kanatlı hayvana sahip. Şehir 50'nin üzerinde peynir üretiyor. Sahillerde bir dönem insanlar duş alacak suyu bile bulamıyormuş. Yücel başkan bu sorunu kökünden çözmüş. Balıkesir'in uluslararası borcu yok. Yönetime geldiklerinde 2.5 milyarlık borcu 970 milyona düşürmüşler. Sanayi, turizm ve hayvancılıkta önemli projelere imza atan Yücel başkanın şehrinde işsizlik yüzde: 4.. Balıkesir tam bir yaşanacak şehir olmuş. Balıkesirliler de dinamik, hiperaktif Yücel başkanı çok seviyor ve gördüğü her yerde kucaklıyor.Çoğu çalışanın emeklilik planlarının ilk sırasında yer alır, Kuzey Ege'ye yerleşme fikri… Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için en ideal yer Balıkesir kuşkusuz. Oksijen kaynağı Kaz dağlarına sırtını dayayan, zeytinin ana vatanı Balıkesir'i tabi ki sadece Ayvalık, Ören Akçay, Altınoluk gibi kendi marka değerini yaratmış tatil destinasyonlarıyla sınırlamak çok yanlış olur. Ege ile Marmara'yı birbirine bağlayan şehir bulunduğu konum itibarıyla da tüm sektörlerdeki tedarik zincirinin en önemli halkası. Vali Hasan Şıldak, 'Bu yüzden ekonomik sıkıntıları en az hisseden şehir' tanımlaması yapıyor Balıkesir için. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 'Batı'da en çok teşvik alan, borcu en az olan il bizim ilimiz' diyor gururla. Zeytinden giriyor yağlı güreşten çıkıyor. Ne alaka demeyin. Biz Edirne'deki Kırkpınar'ı biliyoruz ama esas Balıkesir'miş güreşin tutulduğu yer. Dünyayı mindere seren Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi nice pehlivan buradan çıkmış. O yüzden boşuna demiyorlar pehlivanlar şehri diye. Başkan Yılmaz'ın hızına ve enerjisine ise yetişmek güç. Halkla iç içe. Fatih Sultan Mehmet'in veziri Zağanos Mehmet Paşa türbesi ve camisinin hemen önündeki çay bahçesinde otururken etrafını saran meraklı kalabalıktan anlıyoruz bunu. Tüm sorunları can kulağıyla dinliyor, gülümsemeyi unutmuyor. Belli ki vatandaş kendisini şanslı hissediyor Yücel Başkan'a sahip olduğu için. Aromaterapi'den tiyatroya kadar onlarca festivale ev sahipliği yapan, Babil'in Asma Bahçeleri gibi ağaçların dallarından zeytin taneleri sarkan, bir yanı deniz mavisi diğer yanı ağaç yeşili, plaka kodu gibi 10 numara bir şehir Balıkesir.