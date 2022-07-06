İhracatın yıldızı 18 uzak ülke olacak

ABD, Avustralya, Güney Kore, Brezilya, Hindistan, Çin, Japonya, Endonezya, Kanada, Filipinler, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Vietnam Türkiye'nin ihracatında yeni hedef pazarlar olarak açıklandı. Uzak Ülkeler Stratejisi tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünya ekonomisinde yüzde 64 paya sahip olan bu ülkelerin, dünya mal ithalatının yüzde 47'sini ve dünya hizmet ithalatının ise yüzde 37'sini yaptığını söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Uzak Ülkeler Stratejisi'ne göre bu ülkelerin Türkiye'den aldıkları ise toplam ithalatlarının sadece yüzde 0.26'sını oluştruyor. Bir yıldır bu strateji üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bakan Muş, "Stratejimizle dünya ekonomisinin yarısından fazlasını teşkil eden 18 ülkenin ithalatında ülkemizin payını, ilk aşamada, dünya ihracatındaki ortalama payımız olan yüzde 1'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedef, anılan ülkelere 2018-2020 ortalaması olan 20 milyar dolar düzeyindeki ihracatımızın 4 katına yükseltilerek 80 milyar doların üzerine çıkarılması anlamına geliyor" dedi.Türkiye'nin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek için yola çıktıklarını belirten Muş, "Ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilimizi dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarmak için harekete geçiyoruz" dedi.UZAK Ülkeler Stratejisi'ni 3 bölümde kurguladıklarını belirten Bakan Mehmet Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Raporun ilk bölümünde pek çok kapsamlı değerlendirmeye yer verdik. İkinci bölümde, tabiri caizse 18 ülkenin röntgenini çektik. Raporun son bölümünde ise bütün bu bilgiler ışığında hazırladığımız sonuç odaklı ortak ve ülke bazlı eylemlerimizi sıraladık. Toplam 328 eylem planladık."