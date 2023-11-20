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Giriş Tarihi: 21.11.2023

İhracatta 1 Ocak 2024'te yeni sisteme geçiliyor

İhracatta 1 Ocak 2024’te yeni sisteme geçiliyor
Ticaret Bakanlığı, ihracat istatistiklerini artık firmaların merkezlerini değil, üretim yerlerini baz alarak hesaplayacak. Bu kapsamda elde edilen istatistikler il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içerecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üretimin yapıldığı illerin tespit edilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığımız ihracatçı/ imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sanayi Sicil Belgesi Verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kayıtları ile eşleştirilmiştir" denildi. Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin yılbaşından itibaren yayımlanması planlanıyor. Yeni sistemin, il ve bölgesel bazlı politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.
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İhracatta 1 Ocak 2024'te yeni sisteme geçiliyor
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