İhracatta 250 milyar $ hedefini aşarız

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu
(TÜGİK) İş Zirvesi Programı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, "21. yüzyıl Türkiye
'nin olacak" dedi. İngiltere
ve Fransa
'daki temaslarıyla ilgili izlenimlerini iş dünyasıyla paylaşan Nebati, "Türkiye tam bir ilgi alanı. Birinci sırada. Bunu hissediyorsunuz. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Merak etmeyin bu ülke güçlü bir ülke, buraya inanıyorlar, güveniyorlar. Şeffaf, açık sözlü, inançlı ve kararlıyız. Sorunlarımızın üstesinden gelecek enstrümanları kullanabileceğimizi bilerek gidiyoruz" diye konuştu.
PANDEMİDE POZİTİF AYRIŞTIK
İki yıldır dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini anlatan Nebati, "Dünya karşılaştığı olayın nasıl çözüleceğine ilişkin hesap yapamazken bizler aldığımız kararla Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Tüm dünya küçülürken, bizler Çin
'den sonra en yüksek büyümeye sahip ülke olduk. Türkiye 2022'de büyümeyle gidiyor. İhracatımız 225 milyar doları aştı. Yakın pazarlara tam bir üretim üssü olduğumuzu kanıtlayan başarı ile bunu yakaladık. 250 milyar dolar hedefini aşarız" dedi. Bakan Nebati, turizmde de önemli başarılar elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Geçen yıl Akdeniz
havzasında İspanya
'dan fazla turist alma özelliği kazandı ve 24.5 milyar dolar üzerinde turizm geliri elde etti. Pandemi öncesi duruma doğru hızla gidiyoruz. Türkiye 2022 yılını da büyüme ile ihracat hedeflerinin üzerine çıkmayla turizmdeki gelirlerini gerçekleştirme ve ötesine gitme hedefiyle yürüyor ve bunu başaracak. Çok daha iyi haberler gelecek." Nebati, ekonomide öncü göstergelerin iyi gittiğini belirterek, "PMI çok iyi, elektrik tüketimi gayet iyi, fabrikalar çalışıyor ve ihracatımız artarken iç tüketim de devam ediyor. Büyüme aynı şekilde yolunu sürdürüyor" dedi.
GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
Nebati, petrol fiyatlarının yükseldiğini ve bunun enflasyona olumsuz etki yaptığının farkında olduklarını belirtirken, enflasyonla mücadelede asla geri adım atmayacaklarını belirtti. Nebati, "Enflasyona karşı temel gıda ürünlerinde KDV'yi düşürdük, elektrik KDV'sini 18'den 8'e düşürdük. Adımları sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz" dedi.