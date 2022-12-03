İhracatta kasım rekoru

Küresel resesyon endişelerine rağmen, Yeni Ekonomi Modeli ile sağlanan büyümenin lokomotifi haline gelen ihracatta rekor serisi devam ediyor. İhracat kasımda yüzde 1.9 artarak 21.8 milyar dolara çıktı. Tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracat performansına ulaşılırken, 11 aylık ihracat yüzde 13.9 artarak 231.2 milyar dolar, 12 aylık ihracat ise yüzde 14.8 artarak 253.5 milyar dolara ulaştı.Bin 973 firmanın ilk kez ihracat yaptığı kasım ayında 14 sektör performansını artırmayı başardı. 217 ülkeye ihracat yapılırken, 125 ülkeye ihracatta artış yaşandı. İthalat da söz konusu ayda yüzde 14 artarak 30 milyar 655 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 61.6 artışla 8 milyar 801 milyon dolar oldu.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve diğer ilgililerin katılımıyla Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın 11 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını belirten Bakan Muş, enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatın kasım ayında 30.7 milyar dolar olduğunu söyledi.Muş, kasımda enerji ithalatının yüzde 17.4 artışla 7.7 milyar dolara yükselerek toplam ithalatın dörtte birini oluşturduğunu bildirdi. Muş, altın ithalatındaki yükselişin de söz konusu artışta etkili olduğunu ifade ederek, "Altın ithalatımız kasım ayında yüzde 2.500 artışla 2.6 milyar dolara yükseldi. Ocak-kasım döneminde ise toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artarak 17.8 milyar dolar oldu" bilgisini verdi. Hizmet ihracatına da ayrı bir parantez açan Mehmet Muş, "2022 Ocak-Eylül döneminde yüzde 69.4 oranında artışla 31,3 milyar dolar seyahat geliri elde sağlandı. Taşımacılık geliri de yüzde 57.9 artarak 26.8 milyar dolara çıktı" dedi.TİM Başkanı Gültepe, 2022 için belirledikleri 250 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Gültepe, "İhracatımızı iki yıl içinde 300 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise Türkiye'yi ihracatta ilk 10'a sokma vizyonu ile çalışıyoruz" dedi.