İhracatta milyar dolarlık lige giriyor

Balıkesir ekonomisi artan ulaşım yatırımlarının etkisiyle canlı bir üretim gücüne ulaştı. Özellikle İstanbul-İzmir otobanın tamamlanmasıyla birlikte ihracatçı firmaların da önü açıldı. 2021 yılında da marka değeri en fazla artan üç Organize Sanayi Bölgesi'nden biri BALOSB oldu. Şehirde artan yatırımlar rakamlara da yansıdı. Balıkesir'in haziran ve temmuz aylarındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.8 artarak 186 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ihracatını yüzde 28 artarak 790 milyon dolara ulaştıran Balıkesir, özellikle gıda ve tekstilde oldukça başarılı işlere imza atıyor. Ayrıca tarım ve hayvancılıktaki ürün çeşitliliği ve lezzetli gıda ürünleri ile öne çıkan şehrin 2022 sonundaki ihracat hedefi ise 1 milyar dolara çıkmak. Şehirde açılan yeni yatırım alanlarının ve lojistikte sağlanan İstanbul-İzmir otobanı ile Çanakkale Köprüsü'nün avantajı kente 50 bin kişilik ek istihdam sağlayacak.Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Yemmak fabrikasında üretilen makineler, Filipinler'den Afrika'ya 44 ülkeye ihraç ediliyor. Eskişehir'de bir yem fabrikasında ustabaşıyken 1965 yılında Bandırma'ya gelen Rıdvan Kavruk tarafından kurulan fabrika, mühendislerin yönetimindeki 350 kişilik kadrosuyla, proje danışmanlığı ve mühendisliğinden özel amaçlı projelere, otomasyondan modernizasyona, çelik konstrüksiyondan konteyner tipte fabrika kurulumuna ve satış sonrası hizmetlere kadar geniş yelpazede hizmet veriyor. Fabrikada, siparişe özel yem, biomass, premiks ve konsantre, organik gübre işleme, rendering, soya fasulyesi işleme, yan ürün paletleme, kimya ile depolama ve taşıma sektörlerine yönelik makineler üretiliyor.Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Kocaman Balıkçılık tesislerinde işlenen karides, salyangoz, mavi yengeç, kalamar, tatlı su ıstakozu ve kurbağa gibi ürünler yurt dışına satılarak, ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. İlçede 1982 yılında kurulan Kocaman Balıkçılık, Bandırma'da 26 bin metrekarelik arazi üzerindeki üretim tesislerinin yanı sıra Bilecik'te marine hamsi ve tereyağlı salyangoz ile her türlü dondurulmuş deniz ve tatlı su ürünlerinin üretimini yapıyor. Kara ve deniz salyangozu, karides, kurbağa, tatlı su ıstakozu ve mavi yengecin de aralarında bulunduğu 15 ana kalemde üretimi yapılan işlenmiş su ürünleri, Avrupa Birliği, Uzak Doğu ve Kuzey Amerika'daki 37 ülkeye gönderiliyor. En fazla satış yapılan ürünler ise salyangoz, karides ve kalamar olarak sıralanıyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, Türkiye'de bulunan fakat fazlaca tüketilmeyen ürünleri değerlendirerek, ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.BALIKESİR Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri Teknofest-2022 Ödül Töreni için Samsun'a davet edildi. "Klinoptiloit Zeolitin Radyoaktif Işınım Soğurmasında Zırh Malzemesi Olarak Kullanımı" projesi okula ödül getirdi. 12-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Teknofest-2022 Rize İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlık ve İlk Yardım kategorisi için geliştirdikleri projeleri ile Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri İrem Yalçın, Tuana Kaya, Ali Deniz Küçüközer, radyasyona karşı insanları korumaya yönelik çözüm getiren zırhlama malzemesinin üretimini sağladılar.