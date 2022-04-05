İhracatta milyarlık koltuk yarışı

İhracatın rekor üzerine rekor kırması iş dünyasının gözünü birlikler çevirmesine neden oldu. İhracatçı birliklerinde başlayan seçimlerde adeta aday enflasyonu yaşanmaya başladı. İş insanları ihracatçı birliklerinde koltuk kapmak için birbiriyle yarışıyor. Birliklerdeki seçim yarışı dün start aldı. Geçen yıl 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) başkanını seçmek için sandığa gitti. Başkanlık için Güven Karaca, Hüseyin Çetin ve Süleyman Gürsoy yarıştı. 31 Nisan'a kadar devam edecek seçimlerde 61 ihracatçı birliğinde kıyasıya yarış var. TİM başkanlık koltuğu için ise seçim yarışına haziran ayında girilecek. İsmail Gülle, Tahsin Öztiryaki ve İbrahim Burkay isimleri güçlü aday olarak görünüyor. Yeni TİM başkanının kaderini nisan ayındaki birlik seçimleri belirleyecek.Dört yılda bir yapılan ve bu yıl nisan ayında tamamlanması beklenen ihracatçı birlikleri seçimlerinde adaylar aylar önce belli oldu. Önümüzdeki günlerde daha da hızlanması beklenen ihracatçı birliklerindeki seçim yarışında, ihracatın lider sektörleri dikkatle takip ediliyor. Hazır giyim, kimya, maden, demir ve demir dışı metaller, hububat gibi sektörlerdeki yarış ise oldukça hareketli. Zira bu birlikler milyar dolarlık ihracat liginin en üstünde yer alıyor. Seçimin en çekişmeli adreslerinden biri İstanbul Kimyevi Maddeler İhracatçıları Birliği (İKMİB). 2021'de 25.4 milyar dolar ihracat yapan birlikteki yarış mevcut başkan Adil Pelister ile İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi olan Tayfun Koçak arasında geçecek. Seçim sürecinin hararetli geçmesi beklenen diğer sektörlerinden biri madencilik. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) mevcut başkan Aydın Dinçer ile TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem Çetinkaya yarışıyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde ise mevcut başkan Tahsin Öztiryaki yeniden aday olamıyor. Yarış Başkan yardımcısı olan Çetin Tecdelioğlu ile Öztiryaki tarafından desteklenen Ayşegül Çapan arasında geçecek.İDDMİB (2021 ihracatı 12.4 milyar dolar) Başkan Adayı Çetin Tecdelioğlu Başkan Adayı Ayşegül ÇapanİMİB (2021 ihracatı 5.9 milyar dolar) Başkan Adayı Rüstem Çetinkaya Başkan Adayı Aydın DinçerİKMİB (2021 ihracatı 25.4 milyar dolar) Başkan Adayı Tayfun Koçak Başkan Adayı Adil Pelister Başkan Adayı Özcan Doğu KayaİHBİR (2021 ihracatı 9.1 milyar dolar) Başkan Adayı Kazım Taycı Başkan Adayı Aydın SoyyiğitİHKİB (20.2 milyar dolar ihracat) Başkan Adayı Özkan Karaca Başkan Adayı Mustafa GültepeİDMİB (1.7 milyar dolar ihracat) Başkan Adayı Güven Karaca Başkan Adayı Hüseyin Çetin Başkan Adayı Süleyman Gürsoy