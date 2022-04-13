İhracatta son 19 ayın 17’sınde rekor kırıldı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelen ve geçen yılki yüzde 11'lik büyümenin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmiyor. Martta 22.7 milyar dolarla en yüksek aylık rakama ulaşılırken, 60.3 milyar dolarla da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansı yakalandı. 12 aylık ihracat ise 235.6 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre Eylül 2020'den Mart 2022'ye kadar olan son 19 ayın 17'sinde aylık bazda ihracat rekoru kırıldı.Pandemi ile başlayan Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte belirginleşen Türkiye'nin tedarik üssü olma yolundaki gelişmeler ihracata neredeyse her ay rekor kırdırırken, bu durum sanayiye de yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllıkta ise yüzde 13.3 arttı. İhracatın lokomotifliğini üstlenen sanayi sektöründe çarkların son sürat dönmeye devam etmesi ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentilerini de yukarı çekiyor. Türkiye sanayi üretiminde şubat ayında G20 ülkeleri arasında aylık bazda artışta birinci, yıllık bazda artışta ise ikinci sırada yer aldı.Sanayi sektörü, Ocak-Mart 2022'de ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 artırarak 45 milyar 247 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek rakamına imza attı. Sektörün Türkiye'nin ihracatı içindeki payı da yüzde 75.1 oldu. Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12'sinin ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı. Sanayi bünyesindeki alt sektörlere en fazla talep Avrupa ülkelerinden geldi.Martta 47 bin 981 firma ihracat gerçekleştirirken, bin 986 firma ilk kez yurtdışı satışı yaptı. İhracat yapan şirket sayısı 100 bini geçti. 20 sektör ihracatını artırırken, ihracat gerçekleştirilen 218 ülkeden 159'unda artış sağlandı. İl bazında ise 61 şehir ihracatını artırırken, 18 ilin rekor kırdığı dikkat çekti. İhracat miktar bazında ise yüzde 6 artarak 15.7 milyon tona ulaştı. 63 ülke ve bölgeye toplam 9.8 milyar TL tutarında Türk Lirası ihracat yapıldı. Aralarında ABD, İsrail ve Almanya'nın da bulunduğu 33 ülkeye ihracatta rekor kırıldı. Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1.45 dolara yükseldi.İlk çeyrekte ülke genelindeki 81 ilden 64'ü ihracatını artırırken, 6 ilde düşüş tek hanede kaldı. Ocakmart döneminde en yüksek ihracatı 24 milyar dolarla İstanbul yaparken, İstanbul'u, 4.8 milyar dolarla Kocaeli, 3.9 milyar dolarla Bursa ve 3.4 milyar dolarla İzmir takip etti. Ocak-mart döneminde 9 kentin ihracatı 1 milyar doları aştı. İlk 10 arasında ihracatı düşen tek il yüzde 2,47 ile Sakarya oldu. İlk 20'de bulunan diğer iller Mersin, Konya, Kayseri, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Samsun, Mardin ve Eskişehir olarak sıralandı.TÜRKİYE'NİNihracat odaklı büyüme stratejisine daha etkin katkı sağlamayı hedefleyen Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank), bu yıl da Stratejik Dönüşüm Programı kapsamında atacağı adımlarla fon kaynaklarının çeşitliliğini artıracak. Program kapsamında 2022'de; Kredi Dönüşüm, Sigorta Gelişim, Satış Servis, Operasyon Modeli, BT Dönüşüm, Kurumsal İlişkiler ve İletişim projeleri çalışmaları yürütülecek, fon kaynakları çeşitlendirilecek. Bu yıl da yeni KOBİ müşteri kazanımı ve kullandırım sıklığını artıracak tedbirler alınmaya devam edilecek, yeni uygulamalar yürürlüğe konulacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine destek verilecek. İhracatçıların krediye erişimlerindeki önemli zorluklardan biri olan teminat aşaması için bu yıl da Türk Eximbank tarafından kredi kullandırılacak. İhracatçıların kur ve faiz risklerini yönetebilmeleri amacıyla opsiyon ve swap işlemleri gibi türev ürünler en uygun koşullarda sunulmaya devam edilecek. İhracatçıların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilecek, kur ve faiz riskinin yanı sıra emtia riski yönetimine yönelik türev ürünler sunulacak ve bu ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtım faaliyetleri yapılacak.