İhracatta temmuz rekoru

Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ihracatta rekor serisi hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın temmuzda yüzde 13.4 oranında artarak 18.6 milyar dolara çıktığını belirterek, "Bu ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi. Muş, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen programda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.Türkiye'nin ihracatta 2021'de yakaladığı başarıyı 2022 yılının 7 ayında da devam ettirdiğini belirten Bakan Muş, şunları kaydetti: "Türkiye, 2022 yılının ilk 6 ayında olduğu gibi 7'nci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakaladı. 7'de 7 yaparak, rekorlar serisini sürdürdü. Yılın ilk 7 ayında Türkiye toplamda 144.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28.7 oranında artışla 47.7 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayı ithalatımız ise 29.1 milyar dolar olarak gerçekleşti." Son 12 aylık ihracat yüzde 23.6 artarak 248.4 milyar dolara ulaştı.Bakan Muş, paritedeki gelişmenin etkisiyle dış ticaret açığının yaklaşık 1.6 milyon dolar daha fazla olduğunu, bu bakımdan, paritenin nominal etkisinin dış ticaret açığı üzerinde olumsuz gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Muş, paritedeki bu düşüşün, dış ticaret dengesi üzerinde risk unsuru olarak öne çıktığını aktardı. Muş, tüm bu dış kaynaklı gelişmelere rağmen 248.4 milyar dolara ulaşan 12 aylık ihracatla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, temmuzda 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını, 147 ülkeye ihracatın artırıldığını söyledi. Temmuzda bin 368 firmanın ilk kez ihracat yaptığını ifade eden Gültepe, birim ihracat değerinin de yüzde 20 artışla 1.47 dolara çıktığını vurguladı. Gültepe, geçtiğimiz 23 ayın 21'inde rekor kırıldığına dikkat çekti.