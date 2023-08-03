İhracatta temmuz rekoru

Son iki yıldır Türkiye ekonomisindeki büyümenin lokomotifi olan ihracatta, bu yıl yaşanan deprem felaketi ve küresel resesyon endişelerine rağmen rekor serisi devam ediyor. Türkiye'nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 artışla, 20.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta tüm zamanların en yüksek temmuz rakamına ulaşılırken, 7 ayda 143.4 milyar dolar, son 12 ayda ise 253.4 milyar dolara ulaşıldı.Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda düzenlenen temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Bolat, son 12 aylık ihracatın yüzde 2.1 artarak 253.4 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek, "Bu sonuç küresel üretimdeki ve en büyük ihracat pazarlarımız olan AB ülkeleri ve ABD'deki yavaşlığı ve durgunluğa rağmen sağlandı. Bu sonuç dünya ekonomisinde zayıflayan üretime ve ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen sağlandı. Bundan sonra inşallah çıkışa geçiyoruz. Temmuz ayı ihracatı bu yükselişin başlangıcı olacak inşallah" dedi. Katma değerli ihracattaki artış olduğunu aktaran Bolat, şöyle devam etti: "Bu kapsamda sevindirici olan rakam şu, 2022 yılında yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e yükseldi. İthalata gelince temmuz ayında ithalatımızda yüzde 11.1 artışla 32 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-temmuz döneminde ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 oranında artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaşmıştır. İthalattaki bu artışın en önemli sebeplerinden birisi işlenmemiş altın ithalatından kaynaklanmaktadır, yüzde 180'lik bir artış var ve ilk 7 ayda 20 milyar dolara yaklaşan bir rakam oldu, 19.4 milyar dolar."Türkiye Yüzyılı'na Ticaret Bakanlığı olarak kendilerinin de hazırlandığını anlatan Ömer Bolat, bu çerçevede 2028 yılı vizyon belgelerini hazırladıklarını söyledi. Şu ana kadar 470 kuruluşla, heyetler halinde toplantılar yaptıklarını anlatan Bolat, istişaresiz iş yapmadıklarını, kararları alırken iş dünyası kuruluşlarıyla, tüketicilerle, üreticilerle istişarelerde bulunarak karar aldıklarını ifade etti. Bolat şunları kaydetti: "Bu kapsamda 2028 yılında mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı 200 milyar dolara, küresel mal ihracatında ülkemizin payını yüzde 1.2'ye çıkması hedefini belirledik."TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, takvim etkisiyle temmuza durağan başlayan ihracatın ikinci yarıda vites yükselttiğini bildirdi. Gültepe, "Temmuz'da 45 ilimiz ihracatını artırdı. Bin 198 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artışla 1.40 dolara yükseldi" dedi. Depremden etkilenen illerin ihracat performansı konusunda da bilgi veren Gültepe, "Depremin bu yıl 2.5 milyar dolarlık bir ihracat kaybına neden olacağını öngörüyoruz. Beklentilerimize paralel olarak yedi ayda 11 ilimiz 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre yüzde 15 eksideyiz. Depremden etkilenen illerimizin durumunu özel olarak takip ediyoruz. Temmuzda Gaziantep tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı. Malatya ve Adıyaman'ın ihracatında da geçen yıla göre artış var. Hatay ve Kahramanmaraş'tan da olumlu işaretler alıyoruz. Biz bu yıl 265 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. İnşallah önümüzdeki beş ayı en iyi şekilde değerlendirerek yıl sonunda hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.