“İhtiyaçlara yönelik aksiyon almak önceliğimiz”

BENIMSEDIĞI sürdürülebilirlik stratejilerini insan kaynakları alanında da uygulamaya devam eden Koru Sigorta
, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bağımsız bir araştırma firması ile "Çalışma Yaşamı Araştırması" gerçekleştirdi. Çalışanların mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışmasının sürdürülebilir bir gelecek sağlayacağı bilinciyle hareket eden Koru Sigorta, her yıl düzenlediği bu araştırma ile çalışanların memnuniyetinin yanı sıra çalışanlarda kalıcı aidiyet duygusunu sağlamayı hedefliyor.
'BAĞLILIK ORANINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR'
Bu süreçteki amacın, çalışanların sesini dinlemekten de öteye geçerek sonuçları belirli bir model kapsamında inceleyip öncelikli iyileştirme alanlarını tespit etmek ve aksiyon planları oluşturmak olduğunu kaydeden Toker, sözlerine şöyle devam etti: "Üst Yönetim olarak, geçtiğimiz dönemlerde yapılan anket sonuçlarını detaylarıyla inceleyerek güçlü alanlarımızın korunması, gelişim alanlarımızın da güçlü tarafa geçirilmesi için gereken adımları attık. Bu doğrultuda şirketimizin insan odaklı yaklaşımı ile dönem içerisinde aldığı aksiyonlar çerçevesinde bu yılki araştırma sonuçlarımızda da tutku, bağlılık ve memnuniyet oranımızdaki artışın devam ettiğini mutlulukla bildirmek isterim. Salgın sürecinde olmamıza rağmen geçtiğimiz yıla kıyasla memnuniyet artışı yaşanması şirket olarak başarımızı pekiştirmiştir." Çalışanların ihtiyaçlarını, taleplerini bilerek aksiyon almanın öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Toker, "Mutlu çalışanlara sahip başarılı bir şirket olma yolunda attığımız adımların mimarı olan çalışanlarımızın memnuniyetini üst seviyelerde tutmak her zaman önceliğimizdir. Çalışanlarımızın kendilerini sürekli geliştirebiliyor olması, mutluluğu ve tatmini ile birlikte şirketimize bağlılığını da artırıyor. Aksiyonlarımızı sürdürülebilir temeller üzerinde belirliyoruz" şeklinde konuştu.