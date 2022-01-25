İki araçtan biri full kasko yaptırıyor

İKİNCİ el araç ilan platformu arabam.com, Türkiye
'de otomobil sahiplerinin, kasko kullanım tercihlerini araştırdı. Ocak ayında 626 araç sahibinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 60.9'u aracını kasko teminatı ile güvence altına alıyor, üstelik araç sahiplerinin yüzde 53.4'ü tam/full kasko kullanıyor. Katılımcıların yüzde 27.4'ü genel kasko, yüzde 19.2'si genişletilmiş kasko kullanıyor.
TEMİNATA BAKILIYOR
Katılımcılara "Kasko seçerken en çok hangisine dikkat edersiniz?" sorusu sorulduğunda yüzde 17.5'i fiyatına dikkat ettiğini söylüyor. Tüketicilerin yüzde 13.9'u sigorta şirketine, yüzde 27'si teminat detaylarına, yüzde 5.1'i indirim kampanyalarına dikkat ettiğini söylüyor. Yanıtlayıcıların yüzde 36.5'i de hepsine dikkat ettiğini belirtiyor. Katılımcılara "Kasko yaptırmak için şirket seçerken hangilerine dikkat edersiniz" sorusu sorulduğunda ise yüzde 36.4 oranı ile en çok güvenilir ve tanınan bir şirket olması tercih edildi. Araç sahiplerinin kasko tercihinde şirket bilinirliği büyük önem arz ediyor. Katılımcıların yüzde 21.4'ü araç servis kapsamında yetkinliğe ve müşteri memnuniyetine önem veriyor. Katılımcıların yüzde 11'i ödeme seçeneklerine, yüzde 9.8'i indirim kampanyalarına dikkat ettiğini söylüyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 39.1'i aracı için kasko yaptırmadığını söylüyor. Kasko yaptırılmama sebebi olarak en çok yüzde 61.9 oranı ile kasko fiyatlarındaki pahalılık gösteriliyor. Katılımcıların yüzde 18.6'sı aracını sık kullanmadığı için kasko yaptırmıyor. Tüketicilerin yüzde 7.2'si sürücü olarak kendisine güvendiği için, yüzde 4.1'i kalabalık bir şehirde yaşamadığı için kasko tercih etmiyor. Araç sahiplerine kötü hava koşullarında otomobillerini nasıl korudukları sorulduğunda ise yanıtlayıcıların yüzde 78.2'si aracını otoparkta tutacağını söylüyor.