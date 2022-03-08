İki ayda 18.6 milyon yolcuya hizmet verildi

İKİ AYDA 18 MİLYON YOLCU

Şubat ayı gerçekleşmeleriyle birlikte yılın ilk iki ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 101 bin 376, dış hatlarda 68 bin 84 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 218 bin 091 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 248 bin 161, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 398 bin 689 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 673 bin 015 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 102 bin 518 ton, dış hatlarda 370 bin 243 ton olmak üzere toplamda 472 bin 761 tona ulaştı.İstanbul Havalimanı'nda iki aylık sürede, iç hatlarda 13 bin 651, dış hatlarda 39 bin 012 olmak üzere toplamda 52 bin 663 uçak, iç hatlarda 1 milyon 855 bin 530, dış hatlarda 5 milyon 188 bin 788 olmak üzere toplamda 7 milyon 44.318 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 4 bin 497 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde 57 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti.