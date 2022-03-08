İki ayda 18.6 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye geneli havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı üst geçişlerle birlikte 105 bin 990 uçak olarak gerçekleşirken, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 9 milyon 392 bin 145 yolcuya hizmet verildi. Böylece bu yılın ilk iki ayında direk transit yolcularla birlikte hizmet verilen yolcu sayısı 18 milyon 673 bin 15'e ulaştı.
KORONAVİRÜS ÖNESİNİN YÜZDE 81'İNE ULAŞILDI
DHMİ, şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelindeki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 51 bin 21, dış hatlarda 32 bin 401'e ulaştı. Şubat ayında üst geçişler ile birlikte toplam 105 bin 990 uçak trafiği oldu. Şubat ayında hizmet verilen uçak trafiği 2021 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 11,7, dış hat uçak trafiğinde yüzde 91,4 ve toplam uçak trafiğinde yüzde 41.3 artış gerçekleşti. Koronavirüs öncesini ifade eden 2019 yılı şubat ayı uçak trafiğinin yüzde 81'ine ulaşılmış oldu.
YOLCU TRAFİĞNİN YÜZDE 73'ÜNE ULAŞILDI
Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği bu yılın şubat ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Böylece havalimanlarında toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2022 yılı şubat ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 73'üne ulaşmış oldu.
Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 222 bin 997, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 157 bin 77 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 9 milyon 392 bin 145 yolcu trafiğine hizmet verildi. Şubat ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2021 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 40.3, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 149.2 ve toplam yolcu trafiğinde yüzde 74 oranında artış gerçekleşti.
YÜK TRAFİĞİ DE ARTTI
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; şubat ayında iç hatlarda 51 bin 670 ton, dış hatlarda 183 bin 911 ton, toplamda 235 bin 581 ton oldu. Bu yılın şubat ayında hizmet verilen yük trafiği 2021 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yük trafiğinde yüzde 34,9, dış hat yük trafiğinde yüzde 24.5 ve toplam yük trafiğinde yüzde 26.6 artış gerçekleşti.
İHL'DE 3.5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
İstanbul Havalimanı'nda (İHL) şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 907, dış hatlarda 19 bin 297 olmak üzere toplamda 26 bin 204'e ulaştı. Bu havalimanında şubatta iç hatlarda 963 bin 361, dış hatlarda ise 2 milyon 595.740 olmak üzere toplamda 3 milyon .559 bin 101 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise şubatta bin 822 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 28 bin 26 uçak trafiği gerçekleşti.
İKİ AYDA 18 MİLYON YOLCU
Şubat ayı gerçekleşmeleriyle birlikte yılın ilk iki ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 101 bin 376, dış hatlarda 68 bin 84 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 218 bin 091 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 248 bin 161, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 398 bin 689 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 673 bin 015 yolcuya hizmet verildi.
Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 102 bin 518 ton, dış hatlarda 370 bin 243 ton olmak üzere toplamda 472 bin 761 tona ulaştı.İstanbul Havalimanı'nda iki aylık sürede, iç hatlarda 13 bin 651, dış hatlarda 39 bin 012 olmak üzere toplamda 52 bin 663 uçak, iç hatlarda 1 milyon 855 bin 530, dış hatlarda 5 milyon 188 bin 788 olmak üzere toplamda 7 milyon 44.318 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 4 bin 497 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde 57 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti.