İki ayda İstanbul-Erivan arası 51 uçuş

Bölgesindeve dünyada barış isteyen Türkiye, Azerbaycan Karabağ Zaferi'nin ardından ocakta Ermenistan ile normalleşme sürecine girdi. Sürecin ilk adımlarından biri de iki ülke arasında karşılıklı charter uçuşların başlaması oldu. İstanbul-Erivan hattındaki uçuşları gerçekleştiren Pegasus'tan alınan bilgiye göre, 2 Şubat'tan bu yana toplam 51 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 8 bin 253 yolcu taşındı. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan görüşmeler 14 Ocak'ta başladı. Kardeş Azerbaycan'ın topraklarını geri alması ve Ermenistan ile barış müzakerelerine başlamasının ardından Türkiye-Ermenistan arasında da normalleşme müzakereleri yapılıyor. Türkiye ve Ermenistan'ın atadığı özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan arasındaki görüşmeler neticesinde iki ülke arasında kesilen doğrudan uçuşlar 2 Şubat'ta yeniden başladı. Karşılıklı olarak başlayan İstanbul-Erivan hattındaki uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada üçer kez gerçekleştiriliyor. SABAH'ın Pegasus'tan edindiği bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Erivan hattında şubat ve mart aylarında toplam 51 uçuş gerçekleştirildi ve toplam misafir sayısı 8 bin 253'e ulaştı.İki ülke özel temsilcileri arasındaki görüşmeler yüz yüze ve telefon kanalıyla sürerken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Antalya Diploması Forumu'na katılarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından gerçekleştirilen temaslar daha yapıcı şekilde ilerliyor. Ankara'nın Erivan ile temasları konusunda Azerbaycan da bilgilendiriliyor. Azerbaycan ve Ermenistan da geçtiğimiz hafta barış görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya vardı.