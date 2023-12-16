İki dev projede ilk adım

AnkaraKırıkkale- Delice Otoyolu ihalesini KDV hariç 43.5 milyar TL'lik teklifle Fernas kazanırken, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini KDV hariç 76.7 milyar TL bedelle Limak kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "İki projeye de firmalar büyük ilgi gösterdi. Gösterilen bu ilgi Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesidir" dedi. Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergâhında yer alan önemli bir köprü özelliği taşıyacağını belirtti.Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu hakkında ise, "Proje Serik Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sona erecek" dedi.